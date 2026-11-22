ZAGREB
U prometnoj nesreći sudjelovao i Rimčev robotaksi: "Naše vozilo stajalo je na semaforu..."
Robotaksi tvrtke Verne, iza koje stoji Mate Rimac, sudjelovao je danas u prometnoj nesreći na križanju Avenije Marina Držića i Ulice kneza Branimira u Zagrebu.
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U sudaru su sudjelovala ukupno tri vozila, no nitko nije ozlijeđen, pišu Paula Butinović i Ilija Matanović za Jutarnji list.
Navodno je do sudara došlo kada zbog neopreznog pretjecanja, odnosno kada se jedan automobil zabio u drugi koji se potom odbio od robotaksi. Svi sudionici nesreće nakon toga su se parkirali na nogostup kako bi omogućili neometano odvijanje prometa.
Iz Vernea su potvrdili da je njihovo vozilo bilo dio nesreće.
"Jedno od naših vozila sudjelovalo je u manjoj prometnoj nezgodi dok je stajalo na semaforu. Došlo je do lakšeg sudara dvaju drugih vozila, pri čemu je naše vozilo neizravno zahvaćeno. Nitko nije ozlijeđen, a na našem vozilu nastala je manja materijalna šteta."
Iz Policijske uprave zagrebačke potvrdili su da su dojavu o prometnoj nesreći tri automobila na Držićevoj u smjeru sjevera zaprimili oko 11:45. Naglasili su da je zabilježena isključivo materijalna šteta i da nema ozlijeđenih osoba.
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