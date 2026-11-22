COP31
Glavni tajnik UN-a: Duboko sam razočaran neuspjehom klimatskih pregovora u Turskoj
Glavni tajnik UN-a António Guterres izjavio je da je "duboko razočaran" što su klimatski pregovori COP31 u Turskoj završili bez dogovora o završnoj deklaraciji.
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"Dijelim duboku frustraciju svih onih koji su očekivali da će vlade dorasti trenutku koji zahtijeva klimatska kriza", rekao je Guterres u izjavi, objavljenoj nakon što je postalo jasno da delegati iz dvjestotinjak zemalja na konferenciji UN-a o klimatskim promjenama neće uspjeti postići konsenzus.
"Oni koji profitiraju od uništavanja našeg planeta nikada ne smiju diktirati uvjete borbe za njegovo spašavanje", poručio je čelnik UN-a.
"Nastavak ovisnosti o ugljenu, nafti i plinu potiče klimatski kaos, izlaže gospodarstva cjenovnim šokovima i potkopava energetsku sigurnost", rekao je.
Nakon dva tjedna teških pregovora, ovogodišnji klimatski samit UN-a u Antaliji završio je bez usvajanja završne deklaracije.
Nekoliko zemalja i blokova, uključujući EU i Ujedinjeno Kraljevstvo, odbacilo je tzv. Pakt iz Antalije, prijedlog supredsjedatelja Turske i Australije, jer se u njemu nije spominjalo postupno ukidanje fosilnih goriva.
"Glavni emiteri moraju preuzeti vodstvo. Razvijene zemlje moraju ispuniti obveze vezane uz financiranje. A svaka zemlja mora odraditi svoj dio posla", rekao je glavni tajnik.
"Kako bismo ograničili razmjere i trajanje prekoračenja praga od 1,5 stupnjeva, u ovom su desetljeću potrebna duboka i brza smanjenja emisija", poručio je.
Uz problem fosilnih goriva, među ostalim ključnim spornim točkama našle su se obveza ubrzanja globalne elektrifikacije te isplata obećanih financijskih sredstava zemljama u razvoju kao pomoć u suočavanju s klimatskim promjenama.
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