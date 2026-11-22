MOLIO ZA ŽRTVE
Papa još jednom pozvao svjetske čelnike da se zauzmu za mir
Papa Lav XIV. je u Vatikanu molio za žrtve brojnih sukoba diljem svijeta te pozvao odgovorne na vodećim položajima da se zauzmu za pronalaženje rješenja utemeljenih na pomirenju i miru.
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"Molimo za žrtve brojnih sukoba koji, nažalost, i dalje siju smrt i patnju diljem svijeta, kao i za one na odgovornim položajima, kako bi se bez odgađanja posvetili pronalaženju rješenja utemeljenih na pomirenju i miru", rekao je Papa tijekom molitve na Trgu svetog Petra.
Istodobno je izrazio potporu stanovnicima Papue Nove Gvineje i drugih pacifičkih država koje se suočavaju s posljedicama suše. Zahvalio je i svima koji pomažu najugroženijima.
Ekstremna suša, povezana s klimatskim fenomenom El Niño, pogodila je nekoliko država u pacifičkoj regiji te uzrokovala propadanje usjeva, rast cijena hrane i druge poteškoće.
Biskupije diljem svijeta danas na lokalnoj razini obilježavaju Svjetski dan mladih. Papa Lav XIV. tom je prigodom pozvao mlade da budu hrabri.
Najavio je i sljedeći Svjetski dan mladih, koji će se održati u kolovozu 2027.
Papa je u nedjelju u vatikanskoj dvorani Pavla VI. sudjelovao i na ručku s približno 1300 siromašnih i socijalno ugroženih osoba.
Kako je istaknuo prije toga, zajednički ručak znak je načina života utemeljenog na svakodnevnom bratskom zajedništvu, u kojem nitko tko se nađe u nevolji ne ostaje sam.
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