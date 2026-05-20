STRAH I PESIMIZAM
Studenti izviždali bivšeg šefa Googlea zbog umjetne inteligencije: “Pomirite se s tim”
Bivši izvršni direktor Googlea Eric Schmidt izviždan je tijekom govora na dodjeli diploma Sveučilišta u Arizoni nakon što je studentima govorio o umjetnoj inteligenciji i njezinu utjecaju na budućnost rada.
Kako piše BBC, Schmidt je aktualni razvoj umjetne inteligencije usporedio s usponom računala prije četrdesetak godina, no dio okupljenih diplomanta reagirao je glasnim negodovanjem i zvižducima čim je spomenuo AI tehnologiju.
“Znam što mnogi od vas osjećaju. Čujem vas”, rekao je Schmidt studentima dok su iz publike stizali zvižduci i negodovanje.
Studenti sve zabrinutiji zbog AI-ja
Prema pisanju američkih medija, ovakve reakcije na sveučilištima postaju sve češće. Govornici koji u svojim obraćanjima ističu potencijal umjetne inteligencije sve češće nailaze na otpor studenata koji tehnologiju vide kao prijetnju budućim karijerama i tržištu rada.
Schmidt je priznao da su strahovi mladih “racionalni”, ali ih je istodobno pozvao da se prilagode promjenama jer će umjetna inteligencija, kako kaže, snažno oblikovati budućnost.
“Budućnost još nije unaprijed određena. Vi ste ti koji će je oblikovati”, poručio je diplomantima, prenosi N1 Slovenija.
“Pomirite se s tim, to je alat”
Slične scene posljednjih su se tjedana dogodile i na drugim američkim sveučilištima.
Na jednom sveučilištu na Floridi studenti su negodovali tijekom govora direktorice za nekretnine Glorie Caulfield kada je umjetnu inteligenciju nazvala “sljedećom industrijskom revolucijom”.
Izvršni direktor diskografske kuće Big Machine Records Scott Borchetta također je izviždan na svečanosti Sveučilišta Tennessee nakon što je govorio o AI tehnologiji.
“Pomirite se s tim. To je alat”, odgovorio je studentima.
Mladi mijenjaju studije zbog straha od automatizacije
Zabrinutost mladih zbog umjetne inteligencije sve je izraženija i izvan sveučilišnih dvorana.
Istraživanje zaklade Lumina i tvrtke Gallup pokazalo je da brojni studenti zbog straha od automatizacije mijenjaju svoje obrazovne smjerove. Sve manje mladih zanima rad na početnim pozicijama u tehnologiji i analitici, dok se sve više okreću područjima koja naglašavaju komunikaciju, kritičko razmišljanje i rad s ljudima.
Slične rezultate pokazalo je i istraživanje centra Pew Research Center prema kojem polovica odraslih Amerikanaca na sve veću prisutnost umjetne inteligencije gleda s više zabrinutosti nego optimizma, dok je optimističnih tek deset posto ispitanika.
Posebno velik strah vlada u sektorima informacijskih tehnologija, gdje bi umjetna inteligencija mogla brzo zamijeniti dio poslova i značajno promijeniti tržište rada.
