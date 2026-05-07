AI može predvidjeti vašu osobnost na temelju povijesti razgovora

Umjetna inteligencija mogla je predvidjeti osobine ličnosti poput susretljivosti i emocionalne stabilnosti s točnošću do 60 posto, pokazalo je novo istraživanje.
Novo istraživanje pokazuje da umjetna inteligencija može predvidjeti osobnost korisnika na temelju njihove povijesti razgovora.
U još nerecenziranoj studiji istraživači s ETH Züricha zamolili su 668 korisnika ChatGPT-a iz Sjedinjenih Država i Ujedinjenog Kraljevstva da podijele kopije svoje povijesti razgovora, nakon čega su istrenirali AI model za zaključivanje o osobinama ličnosti na temelju tih razgovora, prenosi Euronews.
Istraživači su prikupili i analizirali više od 62.000 razgovora, razvrstavajući ih prema temama na koje su bili usmjereni.
Trenirani AI model potom je pokušao procijeniti vjerojatnost da korisnik posjeduje pet osobina ličnosti poznatih kao “Velikih pet” u psihologiji: susretljivost, savjesnost, emocionalnu stabilnost, ekstroverziju i otvorenost.
Sudionici su također prošli standardni psihološki test kako bi se utvrdile njihove dominantne osobine ličnosti.
Njihov dodatno prilagođeni AI model uspio je prepoznati osobine ličnosti korisnika s točnošću do 61 posto, pokazalo je izvješće. Umjetna inteligencija bila je posebno uspješna u predviđanju susretljivosti i emocionalne stabilnosti, dok je imala poteškoća sa savjesnošću.
Istraživanje je pokazalo da je AI bio najuspješniji kada je imao dulju povijest razgovora za analizu, što sugerira da je vjerojatnost prepoznavanja nečije osobnosti veća što osoba više koristi umjetnu inteligenciju.
Iako su rizici za pojedince relativno mali, istraživači upozoravaju da postoje “veliki rizici u širokim razmjerima” ako bi podatke o osobnosti zloupotrijebili akteri s lošim namjerama.
Primjerice, smatraju da bi ti podaci mogli dovesti do “kampanja masovne manipulacije širenjem dezinformacija i/ili političke propagande”.
Istraživači se nadaju da bi njihovi nalazi mogli pomoći u razvoju alata za smanjenje rizika od prekomjernog dijeljenja osobnih podataka s umjetnom inteligencijom, poput sustava koji bi automatski uklanjao identifikacijske podatke.
