Appleov preklopni iPhone napokon je stigao: Što trebate znati

Apple je predstavio i značajku usmjerenu na otklanjanje sve veće zabrinutosti zbog slika generiranih i izmijenjenih umjetnom inteligencijom. Uveo je novi standard pod nazivom "Apple Reference Image" kako bi se dokazala autentičnost slika snimljenih novim fotoaparatima na iPhoneu 18 Pro te je najavio da će podržati i novi standard SynthID za prepoznavanje slika koje su izrađene ili uređene umjetnom inteligencijom. Značajka Apple Reference Image neće biti dostupna u Europskoj uniji ni u Kini.