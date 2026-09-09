iPhone Duo
Appleov preklopni iPhone napokon je stigao: Što trebate znati
Apple je u srijedu predstavio novi preklopni telefon nazvan Duo, što je najveća promjena u posljednjih nekoliko godina kad je riječ o njegovu vodećem proizvodu.
Duo je veličinom i oblikom nalik na putovnicu, sa zaobljenim rubovima. Otvara se u vodoravni, široki zaslon koji se može gledati i okomito. Na prednjoj strani nalazi se manji zaslon kada je telefon preklopljen. Kada je otvoren, to je Appleov najtanji telefon, priopćila je tvrtka.
Predstavljanje novog telefona, prvo s novim glavnim izvršnim direktorom kompanije Johnom Ternusom, najvažnija je temeljita izmjena Appleova vodećeg proizvoda otkad je 2017. uklonio fizičku tipku "home" s iPhonea X.
iPhone je kompaniji donio 209,6 milijardi dolara, ili nešto više od polovice njegove prodaje, u svojoj posljednjoj fiskalnoj godini.
Tim Cook predao je upravljačku palicu Ternusu
Bivši glavni izvršni direktor Applea Tim Cook predao je upravljačku palicu Ternusu videozapisom o tome kako započeti prezentaciju, koji je završio krupnim planom Cooka koji je, pokazujući natrag prema Ternusu, rekao: "Ne ja. To je vaš čovjek."
Ternus je hvalio iPhone kao osobno središte umjetne inteligencije fokusirano na privatnost, rekavši da drugi žele prikupljati i pohranjivati osobne podatke. "Iskreno, povjerenje ima granice kada vaši podaci više nisu pod vašim nadzorom", rekao je. "Zato Apple Intelligence radi na uređaju kad god je to moguće."
iPhone 18 Pro i 18 Pro Max
Appleova Lilian Rincon, koja vodi odjel za proizvode temeljene na umjetnoj inteligenciji i koja je dovedena iz Googlea početkom ove godine, opisala je ažurirani pomoćnik Siri koji će u trenutku puštanja u prodaju raditi s 300.000 aplikacija.
Čelnici su predstavili i modele iPhone 18 Pro i 18 Pro Max, najnovije verzije Appleove poznate linije koji se ne preklapaju. Cijene za iPhone 18 Pro i Pro Max počinju od 1199 i 1299 dolara, što je 100 dolara više od početnih cijena modela 17 Pro i Pro Max.
Apple je predstavio i značajku usmjerenu na otklanjanje sve veće zabrinutosti zbog slika generiranih i izmijenjenih umjetnom inteligencijom. Uveo je novi standard pod nazivom "Apple Reference Image" kako bi se dokazala autentičnost slika snimljenih novim fotoaparatima na iPhoneu 18 Pro te je najavio da će podržati i novi standard SynthID za prepoznavanje slika koje su izrađene ili uređene umjetnom inteligencijom. Značajka Apple Reference Image neće biti dostupna u Europskoj uniji ni u Kini.
"Apple Intelligence i Siri u središtu"
iPhone 18 Pro sadržavat će i novi čip A20 Pro, koji donosi poboljšanja kako bi napredni modeli umjetne inteligencije radili izravno na iPhone uređajima.
"Apple Intelligence i Siri u samom su središtu. Apple koristi svoju najveću snagu, golemi opseg svoje hardverske baze, kako bi umjetnu inteligenciju učinio sastavnim dijelom svakodnevnog iskustva na svim uređajima", rekao je analitičar tvrtke PP Foresight Paolo Pescatore.
Apple Watch Series 12 te Apple Watch Ultra 4
Apple je predstavio i Apple Watch Series 12 te Apple Watch Ultra 4, ističući da donose velika poboljšanja na području brige o zdravlju. To uključuje redizajnirani sustav senzora koji češće nego prije prikuplja podatke o otkucajima srca i pokreće nove značajke za procjenu oporavka i kondicije. Tvrtka je priopćila da satovi koriste novi Appleov čip i poboljšane senzore kako bi pružili, kako navode, najtočnije praćenje otkucaja srca u kategoriji nosivih uređaja.
Mogao bi koštati više od dvije tisuće dolara
Analitičari vjeruju da bi novi preklopni uređaj mogao stajati više od 2000 dolara, što je novi rekord za globalni brend koji je definirao pristupačni luksuz.
Iako Samsung Electronics i Huawei Technologies prodaju preklopne telefone od 2019. godine, ti su uređaji ostali sporedni proizvod namijenjen tehnološkim entuzijastima. No, čak i uz visoku cijenu, analitičke tvrtke poput International Data Corporationa očekuju da će Apple prodati svaki preklopni iPhone koji uspije proizvesti i osigurati 40 posto udjela u tom profitabilnom segmentu do kraja sljedeće godine.
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