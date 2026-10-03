BABLJE LJETO
Evo kakvu nam subotu prognozira DHMZ
Sunčano i danju toplo, na moru i vrlo toplo, prognozira za subotu Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).
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Ujutro u unutrašnjosti lokalno kratkotrajna magla. Vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni.
Na Jadranu slab i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura, podno Velebita ujutro i navečer ponegdje jaka.
Najviša dnevna temperatura uglavnom između 22 i 27 Celzijevih stupnjeva, u gorju malo niža.
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