EU nameće aplikaciju, osam država pokazuje otpor
Nacionalne prijestolnice skeptične su, pa čak i otvoreno odbacuju novu aplikaciju koju je razvila Europska komisija za provjeru dobi korisnika interneta, rekli su ministri i državni dužnosnici za POLITICO.
Izvršno tijelo EU-a u srijedu će preporučiti državama da koriste aplikaciju koju je osmislilo kako bi zaštitilo djecu od štetnih sadržaja na internetu, dok vlade uvode provjere dobi za ilegalne sadržaje poput pornografije, alkohola — i, vrlo vjerojatno uskoro, društvenih mreža.
No dužnosnici iz osam država članica rekli su za POLITICO da su nesigurni, nevoljki pa čak i nespremni usvojiti EU aplikaciju. Mnogi su naveli da radije biraju vlastita nacionalna rješenja.
Sigurnosni propusti
Uvođenje EU aplikacije bilo je problematično, jer su hakeri pronašli sigurnosne propuste u softveru samo nekoliko sati nakon što je Komisija početkom ovog mjeseca objavila da je „tehnički spreman”.
Ovakav otpor pokazuje koliko je pitanje provjere dobi na internetu postalo osjetljivo, dok Bruxelles pokušava osmisliti pravila na razini cijele Unije za zaštitu maloljetnika.
Irska, Francuska i Poljska preferiraju vlastite postojeće aplikacije umjesto EU-ove, rekli su dužnosnici u odgovorima za POLITICO.
Njemačko ministarstvo digitalizacije reklo je lokalnim medijima da ne planira uvesti tu aplikaciju.
Finska „aktivno ne provodi” EU aplikaciju, navelo je njezino ministarstvo financija u priopćenju, dok je nizozemska ministrica za digitalizaciju Willemijn Aerdts izjavila da njezino ministarstvo „pažljivo procjenjuje” je li EU aplikacija „sigurna, štiti privatnost i teško ju je zaobići.”
Grčki ministar digitalizacije Dimitris Papastergiou rekao je u intervjuu da bi Atena, ako bi EU objavio jednu aplikaciju i naložio državama članicama da koriste isključivo nju, to i učinila, ali je dodao da smatra malo vjerojatnim da će Bruxelles nametnuti korištenje samo jedne aplikacije.
Grčki ministar digitalizacije Dimitris Papastergiou razgovara s medijima prije početka sastanka ministara telekomunikacija EU-a u Bruxellesu 5. prosinca 2025. | Thierry Monasse/Getty Images
Estonska ministrica pravosuđa i digitalnih poslova Liisa Pakosta izjavila je da zabrinutosti oko kibernetičke sigurnosti i privatnosti, iznesene ranije u travnju, „predstavljaju upozoravajući signal i dodatno smanjuju ionako malu vjerojatnost da će Estonija usvojiti slično rješenje za svoje građane.” (Estonija ne podržava inicijative za zabranu društvenih mreža temeljene na provjeri dobi, tvrdeći da ih je lako zaobići i da u konačnici ne rješavaju problem štetnog online sadržaja.)
Komisija je ranije umanjila značaj sigurnosnih propusta, navodeći da je aplikacija bila samo demonstracijska verzija te da će se kod nastaviti ažurirati prije bilo kakvog službenog objavljivanja.
