Marko Rakar o novoj EU aplikaciji: Je li provjera dobi zaista anonimna?

Smatra da je tehnički moguće provjeriti identitet bez da se otkrije o kome je zapravo riječ. "Način na koji je ovo opisano strašno podsjeća na zakonski prijedlog koji je Možemo! krajem prošle godine uputio u saborsku proceduru. Oni su predlagali isto to, i također su jako vagali potrebu identifikacije, odnosno ograničavanja pristupa određenim platformama ovisno o dobi. Ali, pitanje koje su sučelili tome je pitanje anonimnosti. Tehnički, rekao bih da je izvedivo, ali moramo vidjeti na koji način je točno izvedeno, postoji li shema je li moguće reverzibilno rekonstruirati o kojem korisniku se radi. Jako je lako napraviti aplikaciju na telefonu koja se povezuje s bazom MUP-a ili javne uprave i evidentirati jesam li ja punoljetan ili nisam, i onda taj kod razmjenjivati s nekakvim platformama. Ali, neka platforma mora zabilježiti da me u nekom trenutku pitala za moju dob i mora imati načina dokazati prema državi da li me to pitala i koga je ustvari pitala. Da li moj kod može koristiti 10 tisuća ljudi, ili je on povezan samo s mojim telefonom?", pojasnio je.