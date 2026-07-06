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isplivale na plažu

FOTO, VIDEO / Australska svemirska agencija pronašla "vjerojatni izvor" misterioznih kugli

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N1 Info
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06. srp. 2026. 07:21
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australija vatrogasci
Queensland Fire Department

Australska svemirska agencija (ASA) priopćila je da je "utvrdila vjerojatni izvor" misterioznih velikih kugli koje su tijekom vikenda isplivale na obalu u sjevernom Queenslandu.

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Šest čvrstih objekata pronađenih na plaži Forrest Beach, sjeverno od Townsvillea, isprva se smatralo svemirskim otpadom. ASA je u ponedjeljak objavila da se "čini kako je riječ o tlačnim spremnicima s lansirne svemirske letjelice", piše BBC.

Agencija je dodala da surađuje s međunarodnim tijelima kako bi službeno potvrdila s kojeg su lansiranja potekli.

australija vatrogasci
Queensland Fire Department

Vatrogasna služba savezne države Queensland priopćila je u nedjelju da je oko pronađenih objekata i dalje uspostavljena sigurnosna zona u radijusu od 50 metara te je pozvala građane da ih ni u kojem slučaju ne diraju.

Poručili su da se svi koji naiđu na sumnjivi predmet odmah udalje i pozovu hitne službe.

Na društvenim mrežama pojavile su se pretpostavke da bi kugle mogle biti spremnici za pogonsko gorivo svemirskih letjelica, zbog čega bi u njima mogli zaostati ostaci vrlo zapaljivih ili kemijski reaktivnih tvari.

Prema navodima medija, ekipe u zaštitnim odijelima pod policijskim nadzorom smjestile su kugle u posebne spremnike za opasni otpad zbog bojazni da sadrže opasne tvari.

Prema posljednjem priopćenju ASA-e, "lokacija i obilježja pronađenih objekata odgovaraju ostacima stranog raketnog tijela koje je nedavno ponovno ušlo u Zemljinu atmosferu nakon boravka u orbiti".

Ovo nije prvi put da su se takvi misteriozni objekti pojavili na australskoj obali.

Indija je 2023. godine potvrdila da je golema metalna kupola, koja je isplivala na plažu u Zapadnoj Australiji nedaleko od Pertha, potjecala s jedne od njezinih raketa.

Glasnogovornik Indijske svemirske agencije tada je za BBC izjavio da je riječ o dijelu rakete Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV).

Sličan sferični objekt pronađen je i 2011. godine na zabačenom travnjaku u Namibiji, na jugu Afrike.

Stručnjaci su tada procijenili da je najvjerojatnije riječ o spremniku za gorivo ili fleksibilnom spremniku s hidrazinom, vrlo hlapljivim raketnim gorivom, koji je otpao s bespilotne rakete.

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