isplivale na plažu
FOTO, VIDEO / Australska svemirska agencija pronašla "vjerojatni izvor" misterioznih kugli
Australska svemirska agencija (ASA) priopćila je da je "utvrdila vjerojatni izvor" misterioznih velikih kugli koje su tijekom vikenda isplivale na obalu u sjevernom Queenslandu.
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Šest čvrstih objekata pronađenih na plaži Forrest Beach, sjeverno od Townsvillea, isprva se smatralo svemirskim otpadom. ASA je u ponedjeljak objavila da se "čini kako je riječ o tlačnim spremnicima s lansirne svemirske letjelice", piše BBC.
Agencija je dodala da surađuje s međunarodnim tijelima kako bi službeno potvrdila s kojeg su lansiranja potekli.
Vatrogasna služba savezne države Queensland priopćila je u nedjelju da je oko pronađenih objekata i dalje uspostavljena sigurnosna zona u radijusu od 50 metara te je pozvala građane da ih ni u kojem slučaju ne diraju.
Poručili su da se svi koji naiđu na sumnjivi predmet odmah udalje i pozovu hitne službe.
Na društvenim mrežama pojavile su se pretpostavke da bi kugle mogle biti spremnici za pogonsko gorivo svemirskih letjelica, zbog čega bi u njima mogli zaostati ostaci vrlo zapaljivih ili kemijski reaktivnih tvari.
Prema navodima medija, ekipe u zaštitnim odijelima pod policijskim nadzorom smjestile su kugle u posebne spremnike za opasni otpad zbog bojazni da sadrže opasne tvari.
Four mysterious metallic canisters have washed ashore at Forrest Beach in North Queensland, prompting a national security response. The objects are confirmed to be space debris containing hydrazine propellant, a toxic and potentially carcinogenic chemical. #Space… pic.twitter.com/elMLOAoUez— 7NEWS Queensland (@7NewsBrisbane) July 5, 2026
Prema posljednjem priopćenju ASA-e, "lokacija i obilježja pronađenih objekata odgovaraju ostacima stranog raketnog tijela koje je nedavno ponovno ušlo u Zemljinu atmosferu nakon boravka u orbiti".
Ovo nije prvi put da su se takvi misteriozni objekti pojavili na australskoj obali.
Indija je 2023. godine potvrdila da je golema metalna kupola, koja je isplivala na plažu u Zapadnoj Australiji nedaleko od Pertha, potjecala s jedne od njezinih raketa.
Glasnogovornik Indijske svemirske agencije tada je za BBC izjavio da je riječ o dijelu rakete Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV).
Sličan sferični objekt pronađen je i 2011. godine na zabačenom travnjaku u Namibiji, na jugu Afrike.
Stručnjaci su tada procijenili da je najvjerojatnije riječ o spremniku za gorivo ili fleksibilnom spremniku s hidrazinom, vrlo hlapljivim raketnim gorivom, koji je otpao s bespilotne rakete.
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