UDRUGA ČRLENO SRCE
Uzgajivač objasnio zašto kilogram rajčica košta deset eura: "Nećete ih vidjeti na akcijama u trgovinama"
Svako malo, a pogotovo ljeti kada u Hrvatsku dođu milijuni turista pa potrošnja i cijene naglo narastu, u prvi medijski plan iskoči neki proizvod skuplji nego obično. Često i drastično skuplji.
Jednom je to maslac, drugi puta čokolada, treći puta kava, pa trešnje i višnje, a ovih dana najviše se spominju rajčice čije su cijene na domaćim tržnicama dosegnule rekordne razine.
U nekim gradovima kilogram rajčica ovih dana dosegnuo je cijenu od 10 eura čineći ih ondje skupljima i od kilograma svinjetine, ponegdje i teletine.
No nije riječ o svim sortama rajčica. Ove koje se prodaju za 10 eura po kilogramu su cherry rajčice koje su inače skuplje od ostalih.
"Nikome se ne isplati voziti 300 malih paketića tih rajčica"
Pero Pušić, predsjednik udruge Črleno srce iz Preloga koja okuplja dvadesetak obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva, uzgajivača rajčica iz Međimurja, objašnjava zašto je cijena kilograma cherry rajčica tako visoka.
"To nije standardna konzumna rajčica. Čak ni uzgoj cherry rajčica nije ništa kompliciraniji od uzgoja standardnih rajčica jedino što su sitnije pa je njihova berba zahtjevnija i duže traje. Razlog visoke cijene je u tome što u Hrvatskoj ne postoji navika potrošača da konzumiraju cherry rajčice. A s obzirom na to da su sitnije, troškovi njihovog transporta i svega ostalog puno su veći u odnosu na prodavanije sorte. Nikome nije isplativo voziti tri stotine malih paketića cherry rajčica. Jasno je da to poskupljuje prijevoz. Te rajčice stoga nećete naći ni na akcijama u trgovinama", objašnjava Pušić.
Osim toga, jedan od razloga skupoće cherry rajčica je njihova visoka kvaliteta jer su, kaže Pušić, jako slatke i ukusne.
"Pumpanje cijena i cijeđenje malih proizvođača"
U vezi trenutno visokih cijena rajčica i drugog povrća Pušić kaže kako, barem što se tiče domaćih proizvođača, na jesen ne bi trebalo biti dodatnih poskupljenja. Druga je stvar, napominje, kako će se postaviti trgovački lanci.
"Naši poljoprivredni proizvodi, kada ih prodajemo trgovačkim lancima, izrazito su niskih cijena. Stvar je u tome što maloprodajni lanci, koji su većinom u stranom vlasništvu, nabijaju marže. Primjerice, naša otkupna cijena lubenica je oko 20 centi po kilogramu, a krumpira od 30 do 35 centi, dok su cijene u trgovinama višestruko veće. Domaći proizvođači mogu proizvesti većinu kultura koje tržište treba, samo mora postojati volja trgovačkih lanaca da ih otkupe po poštenim cijenama. Ovo što se sada događa je veliki nesrazmjer između pumpanja cijena trgovačkih lanaca i cijeđenja malih proizvođača", ističe.
Turizam nije usklađen s poljoprivrednom proizvodnjom
Na policama trgovina uz domaće rajčice stoje i uvozne, većinom iz Španjolske i Italije. Pušić nam objašnjava zašto su domaće kvalitetnije.
"Nekakav agronomski zakon kaže kako je normalno da plod ubran u optimalnoj zrelosti i u blizini nekog distributivnog centra krajnjem potrošaču donosi najbolji okus. Ako mogu konkurirati cijenama, okusom nam ne mogu konkurirati proizvodi iz Španjolske ili Grčke jer im treba veći broj dana dok stignu na naše tržište, presortiraju se u distributivnim centrima i tek onda dođu u trgovačke centre."
Osim toga, Pušić kaže kako turizam, kao najveći potrošač u Hrvatskoj, nije dovoljno ukomponiran s domaćom poljoprivrednom proizvodnjom.
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