Uzgajivač objasnio zašto kilogram rajčica košta deset eura: "Nećete ih vidjeti na akcijama u trgovinama"

"To nije standardna konzumna rajčica. Čak ni uzgoj cherry rajčica nije ništa kompliciraniji od uzgoja standardnih rajčica jedino što su sitnije pa je njihova berba zahtjevnija i duže traje. Razlog visoke cijene je u tome što u Hrvatskoj ne postoji navika potrošača da konzumiraju cherry rajčice. A s obzirom na to da su sitnije, troškovi njihovog transporta i svega ostalog puno su veći u odnosu na prodavanije sorte. Nikome nije isplativo voziti tri stotine malih paketića cherry rajčica. Jasno je da to poskupljuje prijevoz. Te rajčice stoga nećete naći ni na akcijama u trgovinama", objašnjava Pušić.