varaždinski gradonačelnik
Neven Bosilj osudio vandalizam Hajdukovih navijača: "HNS bi trebao preispitati svoje pravilnike"
Varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj osudio je u ponedjeljak vandalizam i paljenje sjedala na gostujućoj tribini na Gradskom stadionu nakon utakmice Hrvatske nogometne lige između Varaždina i Hajduka, poručivši da stadioni moraju ostati mjesta sporta, zajedništva i sigurnog navijanja.
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Do incidenta je došlo u nedjelju nakon završetka susreta u kojem je Varaždin pobijedio Hajduk 2:1. Na tribini gdje su bili Hajdukovi navijači zapaljeno je više desetaka plastičnih sjedala, a vatru su ugasile hitne službe. Policija provodi kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja i identifikacije odgovornih osoba.
Bosilj je nakon obilaska stadiona istaknuo da je na utakmici bilo oko 5000 gledatelja te da je došlo do neprimjerenog ponašanja i vandalizma. Ocijenio je kako materijalna šteta nije velika jer se oštećena sjedala mogu zamijeniti, ali da je mnogo važnija poruka koja se šalje građanima, posebice obiteljima s djecom koje dolaze na stadion.
Naveo je da je za osiguranje utakmice bilo angažirano oko 350 policajaca i 150 zaštitara, no da se unatoč poduzetim sigurnosnim mjerama pojedine situacije nije moglo u potpunosti spriječiti.
Po njegovu mišljenju, Hrvatski nogometni savez trebao bi preispitati svoje pravilnike, a Ministarstvo unutarnjih poslova sigurnosne mjere kako bi se slični incidenti ubuduće sveli na najmanju moguću mjeru.
Bosilj je poručio da Varaždin želi razvijati kulturu navijanja u kojoj je naglasak na podršci klubu i pozitivnoj atmosferi te upozorio da bi prizori nasilja mogli odvratiti roditelje od dolaska na utakmice s djecom.
Dodao je kako jedan incident ne smije zasjeniti sve pozitivno što sport donosi gradu te istaknuo da će Grad i dalje podupirati sport, uz inzistiranje da stadioni budu sigurna mjesta za sve gledatelje.
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