Neven Bosilj osudio vandalizam Hajdukovih navijača: "HNS bi trebao preispitati svoje pravilnike"

Bosilj je nakon obilaska stadiona istaknuo da je na utakmici bilo oko 5000 gledatelja te da je došlo do neprimjerenog ponašanja i vandalizma. Ocijenio je kako materijalna šteta nije velika jer se oštećena sjedala mogu zamijeniti, ali da je mnogo važnija poruka koja se šalje građanima, posebice obiteljima s djecom koje dolaze na stadion.