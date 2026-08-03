premijera 19. kolovoza
"Virus patološke dobrote": Nova SF satira Predraga Ličine na Sarajevo film festivalu
Novi dugometražni film redatelja Predraga Ličine, Virus patološke dobrote, svoju će svjetsku premijeru imati 19. kolovoza u sklopu Open Air programa 32. Sarajevo Film Festivala, koji se održava od 14. do 21. kolovoza. Regionalna srpsko-hrvatska koprodukcija u kina diljem regije stiže u studenom.
Riječ je o satiričnoj znanstveno-fantastičnoj crnoj komediji koja donosi prvo regionalno filmsko putovanje kroz vrijeme, uz priču koja kroz humor i apsurd komentira suvremeno društvo, nedavnu prošlost i moguću budućnost.
"Posebno me veseli što će Virus patološke dobrote, snimljen u srpsko-hrvatskoj koprodukciji, upravo u Sarajevu imati svoju svjetsku premijeru. Sarajevska publika najbolje razumije da je najbolja šala ona na vlastiti račun", izjavio je redatelj Predrag Ličina.
Marija Piroški i Jovana Pantelić
Marija Piroški i Jovana Pantelić
Marija Piroški i Jovana Pantelić
Marija Piroški i Jovana Pantelić
Marija Piroški i Jovana Pantelić.
Radnja smještena u Zagreb 1983. godine
Priča prati Zorku Vasiljević, kojoj tijekom jedne snježne noći u stan upada goli muškarac tvrdeći da dolazi iz 2031. godine kako bi spriječio izbijanje pandemije misterioznog Virusa patološke dobrote. Iako ga Zorka isprva smatra prevarantom, njegova se proročanstva tijekom večeri počinju ostvarivati.
Film je nastao prema istoimenoj priči Predraga Ličine iz zbirke Bljuzga u sumrak (2022.), a scenarij potpisuje sam autor.
Poznata glumačka postava
Glavne uloge tumače Hristina Popović i Nikola Đuričko, dok u filmu glume i Gordan Kičić, Tihana Lazović Trifunović, Goran Bogdan te Rade Šerbedžija.
Producent filma je Đorđe Vranješ, koproducentica Vanja Sremac, a pridruženi producent Aleš Pavlin. Film je nastao u produkciji Stiglitz Productions iz Srbije i hrvatskog Terminala 3.
Direktori fotografije su Saša Petković i Dragan Radetić, montažu potpisuje Vanja Kovačević, dizajn zvuka Igor Suzić i Zoran Maksimović, dok su glazbu skladali Jura Ferina i Pavao Miholjević.
Film su sufinancirali Filmski centar Srbije i Hrvatski audiovizualni centar, uz potporu Srpskog narodnog vijeća i sponzorstvo Atlantic Štarka – Smokija.
U kina stiže u studenom
Kinodistribucija Virusa patološke dobrote planirana je za studeni u Hrvatskoj, Srbiji, Sloveniji, Bosni i Hercegovini te Crnoj Gori. Film je sniman u Pančevu tijekom tri tjedna.
Ovo je drugi dugometražni igrani film Predraga Ličine, autora nagrađivanog filma Posljednji Srbin u Hrvatskoj i kratkometražnog ostvarenja Teleport Zovko, koji i ovoga puta ostaje vjeran svom prepoznatljivom spoju satire, crnog humora i znanstvene fantastike.
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