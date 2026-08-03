Šef IDS-a: I dalje smo najjača regionalna stranka, ali treba popraviti greške

"Do formalnog opoziva nije došlo, IDS već sad obnaša vlast u Puli, tj. u koaliciji sa SDP-om. Kad dođe do svega toga, mi ćemo razgovarati s našom podružnicom u Puli i vidjeti ima li opravdanih razloga za to. Naš način rada kako za Pulu tako i za bilo koji drugi grad, vjerujemo svakoj podružnici i da zna što je najbolje na svom području i za građane. Građani moraju imati konkretne koristi od svih nas. Kada opoziv bude službeno na stolu, tada ćemo razgovarati s podružnicom", rekao je.