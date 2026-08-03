LORIS PERŠURIĆ
Šef IDS-a: I dalje smo najjača regionalna stranka, ali treba popraviti greške
Porečki gradonačelnik i šef IDS-a Loris Peršurić gostovao je u Novom danu kod Borne Šmera.
Afera "Buje" potresa Istru, nakon što je USKOK proširio istragu protiv bivšeg istaknutog člana IDS-a Fabrizija Vižintina zbog sumnji u malverzacije s gradskim zemljištem.
Na pitanje je li afera naštetila IDS-u, Peršurić je rekao da takvi slučajevi nisu ugodni za stranku.
"Nije ugodno kad se tako nešto desi. Podržali smo njegovu odluku da se on makne iz Predsjedništva stranke i da ne opterećuje samu stranku", rekao je Peršurić, potvrdivši da je Vižintin i dalje član IDS-a.
IDS podržava Grbina u Puli
Komentirao je i inicijativu za opoziv SDP-ova pulskog gradonačelnika Peđe Grbina. Iako bi politički gledano opoziv mogao otvoriti prostor za IDS u najvećem istarskom gradu, stranka zasad stoji uz Grbina.
"Do formalnog opoziva nije došlo, IDS već sad obnaša vlast u Puli, tj. u koaliciji sa SDP-om. Kad dođe do svega toga, mi ćemo razgovarati s našom podružnicom u Puli i vidjeti ima li opravdanih razloga za to. Naš način rada kako za Pulu tako i za bilo koji drugi grad, vjerujemo svakoj podružnici i da zna što je najbolje na svom području i za građane. Građani moraju imati konkretne koristi od svih nas. Kada opoziv bude službeno na stolu, tada ćemo razgovarati s podružnicom", rekao je.
"IDS je i dalje najjača regionalna stranka"
Govoreći o položaju IDS-a nakon posljednjih lokalnih i parlamentarnih izbora, Peršurić je istaknuo da je stranka izgubila dio biračkog tijela nakon promjene granica izbornih jedinica.
"IDS je nekada bio u vlasti u svim općinama i gradovima. Činjenica je da je na zadnjim parlamentarnim izborima došlo do izmjene granica 8. izborne jedinice. To je nekome odgovaralo, nama kao stranci nije - izgubili smo neke općine u našoj 8. izbornoj jedinici koje su prešle u 7. Na prošlim izborima nam je falilo 30-ak glasova. Nije korektno mijenjati pravila igre tijekom igre, ali tko je na vlasti u državi ima škare i platno, to može raditi. Mi smo u Saboru upozoravali na to, ali evo prilagodili smo se", rekao je.
Dodao je da će se IDS usmjeriti na 8. izbornu jedinicu i da očekuje bolji rezultat na idućim parlamentarnim izborima.
"Fokusirali smo se na našu 8. izbornu jedinicu i ja vjerujem da ćemo mi na sljedećim parlamentarnim izborima polučiti bolji rezultat. Otkad sam postao šef IDS-a, a što je oko godinu dana, nastavljam raditi onako kao što radim kao gradonačelnik već dugi niz mandata - konkretan rad i konstantan rad na terenu s ljudima. Moramo čuti probleme koji naše građane muče, a to radim i u stranci. To neke druge stranke muči, da smo jaki", komentirao je Peršurić.
Dodao je kako smatra da IDS ostaje najjača regionalna stranka u Hrvatskoj. "Ja i dalje tvrdim da je IDS najjača regionalna stranka u Hrvatskoj, djeluje na području Istre, Kvarnera i Rijeke, samo u jednom dijelu Hrvatske, a blizu smo bili do trećeg mandata, što ja vjerujem da će i doći na narednim izborima", rekao je.
"Treba krenuti od sebe i popraviti svoje greške"
Na pitanje jesu li za slabije rezultate IDS-a osim prekrajanja izbornih jedinica odgovorni i potezi same stranke, Peršurić je rekao da dio odgovornosti postoji i unutar IDS-a.
"Da, to je samo jedan. Treba biti otvoren, krivi su neki potezi IDS-a na nekom području, nekim gradovima i općinama. Tamo gdje je IDS ili predstavnici IDS-a s građanima na terenu - tamo smo dobili izbore s visokim postotkom. Tamo gdje nismo bili - pali smo. To ćemo popraviti, treba krenuti od sebe i popraviti svoje greške. Prava anketa bit će na prvim idućim izborima, a to su parlamentarni izbori 2028. i lokalni 2029.", rekao je.
Rekao je i da kampanje već traju te da IDS nastavlja raditi na terenu.
"Moj način rada kao gradonačelnika i u stranci je da radim stalno, a ne četiri godine. Stalno sam s građanima, neki naši oponenti imaju malo i straha jer vide da se IDS opet diže", rekao je gradonačelnik Poreča.
O Vladinim antiinflacijskim mjerama: Običan čovjek nema koristi od njih
Komentirao je i Vladin paket antiinflacijskih mjera, za koji smatra da neće u svim segmentima donijeti korist građanima.
"Nisam sigurna da će običan čovjek imati koristi od toga. Naš rad mora imati rezultat, građani korist. To je nazvano antiinflacijskim paketom, u tom paketu neke mjere sigurno su dobre za građane, vidjet će se odmah rezultat - održavanje energenata. Tu će građani uštedjeti, ali neki drugi paketi ne pokazuju jasni učinak kod naših građana.
Primjerice kod hrane, neki su sigurno neopravdano dizali cijene, a sad hoće li taj paket pomoći - mi vjerujemo konkretno kod hrane neće. Ne smije se stavljati sve u isti koš. Dio koji govori o prekomjernim maržama i dobiti, tu nije jasno definirano. Onaj koji je neopravdano dizao cijene - treba to zaustaviti, ali s druge strane netko tko je ulagao u svoju firmu i postigao neku veću dobit i sada ga nekorektno kazniti - nije u redu", rekao je.
Dodao je da se problem ilegalnog iznajmljivanja mora ozbiljnije rješavati.
"Puno se priča o paušalcima i privatnom smještaju, taj dio paketa sam stavio sa strane pa rekao u Saboru da ćemo pričati u drugom momentu, a sad hajdemo pričati o ovima što iznajmljuju na crno, a još ni nisu naši državljani. Ključevi tih stanova se izmjenjuju na nekakvim pumpama, trgovima po Europi i tu bi trebali prije poraditi. Jer i što samo Ministarstvo i Inspektorat govore - na tisuće je iznajmljivača na crno, na Jadranu, ali ne tamo", rekao je.
Peršurić smatra da privatni iznajmljivači koji posluju legalno nisu najveći problem. "Paušalci u privatnom smještaju nisu najveći problem, dobro je što u paušalnim obrtima općenito neće rasti ti neki nameti jer je Vlada poslušala. Vlada definitivno mora objasniti zašto se nekima povećavaju nameti", rekao je.
"Ne treba kažnjavati male iznajmljivače"
Govoreći o turizmu i odnosu Vlade prema velikim hotelskim kućama, Peršurić je istaknuo važnost i hotelskog i privatnog smještaja.
"Poreč je jedno od turističkih središta cijele Hrvatske. Poreč sa sedam općina čini gotovo 10 posto hrvatskog turizma, na našem području samo vrti se oko 10 milijuna noćenja. Mi u Poreču imamo slučaj većeg udjela u hotelskom smještaju. Hotelski sustav se može prilagoditi u bilo kojem momentu, u Hrvatskoj je pad turista u tom smještaju, kod nas ne. Bitan je i privatni smještaj koji daje pravi doživljaj turistu vezano za kraj gdje se nalazi", kaže.
Dodao je da se ne smiju svi privatni iznajmljivači tretirati jednako. "Mislim da nije u redu kažnjavati male iznajmljivače, treba krenuti od onih koji na crno iznajmljuju, a legalne iznajmljivače ne treba stavljati u isti koš. Neki imaju bolju turističku poziciju, neki ne. Velika većina njih samo popuni svoj kućni budžet, pogotovo govorim o umirovljenicima koji su cijeli život ulagali u dva apartmana", zaključio je šef IDS-a.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare