KRŠENJE ZAKONA
Poslodavac iz okolice Čazme prijavljen zbog nepropisnog smještaja stranih radnika
Policija i Državni inspektorat podnijet će optužni prijedlog protiv poslodavca iz okolice Čazme jer smještaj stranih radnika koje zapošljava nije bio u skladu sa zakonom, priopćila je u ponedjeljak bjelovarsko-bilogorska policija.
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Policijski službenici za nezakonite migracije postaja Čazma, Daruvar i Bjelovar te službe za javni red i sigurnost u petak su s inspektorima rada i zaštite na radu proveli nadzor u trgovačkom društvu sa sjedištem u okolici Čazme.
Kontrolirana su 62 državljanina trećih zemalja. Provjerom je utvrđeno dadržavljani Nepala i Indije ispunjavaju uvjete za zakonit boravak i rad u Hrvatskoj te u tom pogledu nije bilo nijedne nepravilnosti.
Nepravilnosti su, međutim, utvrđene u uvjetima smještaja tih radnika, čime su prekršene odredbe Zakona o strancima. Zbog toga će Državni inspektorat Općinskom sudu u Bjelovaru podnijeti optužni prijedlog protiv poslodavca i odgovorne osobe.
Iz policije poručuju da se dosljednom primjenom Zakona o strancima štite dostojanstvo i sigurnost radnika te ravnopravni uvjeti poslovanja za sve poslodavce, što je važno zbog sve većeg broja stranih radnika u Hrvatskoj.
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