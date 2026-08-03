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KRŠENJE ZAKONA

Poslodavac iz okolice Čazme prijavljen zbog nepropisnog smještaja stranih radnika

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Hina
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03. kol. 2026. 15:58
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23.10.2025., .Zagreb- Ilustracija policije Photo: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Zeljko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija

Policija i Državni inspektorat podnijet će optužni prijedlog protiv poslodavca iz okolice Čazme jer smještaj stranih radnika koje zapošljava nije bio u skladu sa zakonom, priopćila je u ponedjeljak bjelovarsko-bilogorska policija.

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Policijski službenici za nezakonite migracije postaja Čazma, Daruvar i Bjelovar te službe za javni red i sigurnost u petak su s inspektorima rada i zaštite na radu proveli nadzor u trgovačkom društvu sa sjedištem u okolici Čazme.

Kontrolirana su 62 državljanina trećih zemalja. Provjerom je utvrđeno dadržavljani Nepala i Indije ispunjavaju uvjete za zakonit boravak i rad u Hrvatskoj te u tom pogledu nije bilo nijedne nepravilnosti.

Nepravilnosti su, međutim, utvrđene u uvjetima smještaja tih radnika, čime su prekršene odredbe Zakona o strancima. Zbog toga će Državni inspektorat Općinskom sudu u Bjelovaru podnijeti optužni prijedlog protiv poslodavca i odgovorne osobe.

Iz policije poručuju da se dosljednom primjenom Zakona o strancima štite dostojanstvo i sigurnost radnika te ravnopravni uvjeti poslovanja za sve poslodavce, što je važno zbog sve većeg broja stranih radnika u Hrvatskoj.

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Teme
smještaj stranih radnika strani radnici čazma

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