Objavila policija

Kruži nova prevara: Instalirao poznatu aplikaciju i ostao bez 15.000 eura

N1 Info
10. lis. 2025. 11:47
hakiranje, računalo, haker
Unsplash / Ilustracija

Policijski službenici Policijske postaje Trogir provode kriminalističko istraživanje vezano uz sumnju na počinjenje kaznenog djela računalne prijevare.

Prema zaprimljenoj prijavi, nepoznati počinitelj je u razdoblju od lipnja 2022. do listopada 2025. godine putem aplikacije za udaljeni pristup "AnyDesk" u više navrata neovlašteno pristupio bankovnom računu oštećene osobe te izvršio niz transakcija, čime je pričinjena materijalna šteta u iznosu od 15.000 eura.

Udaljeni pristup računalu je oštećeni omogućio počinitelju na njegov nagovor instaliranjem navedene aplikacije.

Policija provodi daljnje izvide u cilju otkrivanja počinitelja i prikupljanja svih relevantnih činjenica.

Teme
novac policija prevara

