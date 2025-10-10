Kruži nova prevara: Instalirao poznatu aplikaciju i ostao bez 15.000 eura

Prema zaprimljenoj prijavi, nepoznati počinitelj je u razdoblju od lipnja 2022. do listopada 2025. godine putem aplikacije za udaljeni pristup "AnyDesk" u više navrata neovlašteno pristupio bankovnom računu oštećene osobe te izvršio niz transakcija, čime je pričinjena materijalna šteta u iznosu od 15.000 eura.