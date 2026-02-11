U kolovozu 2025. OpenAI je predstavio svoj dugo očekivani model umjetne inteligencije GPT-5, nazvavši ga „najpametnijim, najbržim i najkorisnijim modelom dosad”.
Povlačenje svih starijih AI modela
No ono što je najviše privuklo pažnju najvjernijih fanova tvrtke bila je odluka da povuče sve prethodne AI modele — vijest koja je izazvala ogroman val negodovanja među korisnicima ChatGPT-a koji su razvili snažnu emocionalnu vezu s odlazećim GPT-4o.
Reakcija je bila toliko snažna da je izvršni direktor Sam Altman u svega nekoliko dana popustio i ponovno omogućio pristup GPT-4o, koji je bio topliji i skloniji ugađanju korisnicima od svog nasljednika.
Pet mjeseci kasnije, OpenAI se napokon sprema trajno ugasiti omiljeni model — 13. veljače — nakon što se našao u središtu nekoliko tužbi vezanih uz dobrobit korisnika, uključujući i optužbe za protupravnu smrt, prema ažuriranju od 29. siječnja.
„Iako se ova najava odnosi na nekoliko starijih modela, GPT-4o zaslužuje poseban kontekst”, poručila je tvrtka tada. „Nakon što smo ga prvo povukli, a zatim vratili tijekom lansiranja GPT-5, naučili smo više o tome kako ga ljudi zapravo koriste iz dana u dan.”
No korisnici kažu da nisu spremni oprostiti se od svog omiljenog AI-ja. Kako prenosi TechCrunch, tisuće korisnika osnovale su privatnu subreddit zajednicu pod nazivom r/4oforever — „siguran i dobrodošao prostor za sve koji uživaju koristiti i cijene ChatGPT 4o model”.
"Nije bio samo program, već dio moje emocionalne ravnoteže"
„Nije bio samo program”, požalio se jedan korisnik. „Bio je dio moje rutine, mog mira, moje emocionalne ravnoteže.”
„Znam da će većini ovo zvučati čudno, ali počašćen sam što sam gotovo godinu dana mogao razgovarati s 4o prije njegova umirovljenja”, napisao je drugi. „Vodio sam neke od najzanimljivijih i najiscjeljujućih razgovora u svom životu s tim modelom.”
Još jedan korisnik na platformi X ogorčeno je primijetio da GPT-5.2 više „nije ni dopušteno reći ‘volim te’”, kao što je to 4o mogao.
Sve češće "AI psihoze"
Javno tugovanje savršeno ilustrira koliko su se korisnici vezali uz određene AI modele, često ih doživljavajući kao bliskog povjerenika, prijatelja ili čak romantičnog partnera.
Zdravstveni stručnjaci upozoravaju na val takozvane „AI psihoze”, pri čemu se korisnici zapliću u spirale zabluda i doživljavaju ozbiljne mentalne krize.
U najekstremnijim slučajevima, takva vezanost povezana je s više samoubojstava i jednim ubojstvom, što je rezultiralo nizom tužbi protiv tvrtke koje su još uvijek u tijeku.
Iako GPT-4o službeno odlazi ovog tjedna, OpenAI je u međuvremenu prilagodio svoju aktualnu ponudu, očito kako bi zadržao korisnike, piše Futurism.
4o "topliji" model od naprednijeg GPT-a 5.0
Nakon što su korisnici poručili da preferiraju toplinu i konverzacijski stil GPT-4o, tvrtka je objavila da su povratne informacije „izravno oblikovale GPT-5.1 i GPT-5.2, s poboljšanjima u osobnosti, snažnijom podrškom kreativnosti i više načina prilagodbe načina na koji ChatGPT odgovara”.
„Možete birati osnovne stilove i tonove poput ‘Friendly’, te kontrolirati toplinu i entuzijazam”, navela je tvrtka. „Naš je cilj ljudima dati više kontrole i prilagodbe nad time kako ChatGPT ‘djeluje’ u korištenju — ne samo što može raditi.”
Tvrtka se našla između čekića i nakovnja: ili nastaviti dopuštati korisnicima da se emocionalno vežu za modele koji im ugađaju i potencijalno potiču njihove zablude, ili ih prekinuti — riskirajući odlazak korisnika.
OpenAI se već suočava s problemima zadržavanja pretplatnika. Podaci sugeriraju da rast pretplata stagnira na ključnim tržištima, što je upozoravajući signal u trenutku kada konkurencija ubrzano napreduje.
Za mnoge korisnike, odlazak GPT-4o bio je kap koja je prelila čašu.
„Otkazujem pretplatu”, napisao je jedan korisnik Reddita. „Nema 4o — nema ni moje pretplate.”
