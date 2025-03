Kako pronaći izgubljeni mobitel?

Podijeli :

Osjećaj panike koji nas preplavi kada shvatimo da ne znamo gdje je naš mobitel gotovo je univerzalno iskustvo u digitalnom dobu. Bilo da ste ga zaboravili negdje, izgubili ili, u najgorem slučaju, da vam je ukraden, gubitak pametnog telefona danas predstavlja mnogo više od samog gubitka uređaja. To je gubitak naših kontakata, fotografija, pristupa društvenim mrežama, bankovnim aplikacijama i nizu drugih digitalnih usluga koje su postale neizostavan dio naše svakodnevice.

Srećom, moderni pametni telefoni dolaze s ugrađenim tehnologijama koje nam omogućuju njihovo pronalaženje, zaštitu podataka i, ako je potrebno, daljinsko brisanje sadržaja kako bi naši osobni podaci ostali sigurni. U ovom članku detaljno ćemo vas provesti kroz sve mogućnosti lociranja izgubljenog pametnog telefona, neovisno o tome koristite li Android ili iOS uređaj.

Preventivne mjere koje trebate poduzeti prije gubitka mobitela

Pripremite se na mogućnost gubitka mobitela prije nego što se to dogodi. To zvuči očigledno, ali mnogi korisnici ne poduzimaju osnovne korake koji bi im kasnije mogli spasiti mnogo vremena, novca i živaca.

Izgubili ste mobitel? Ovako ćete ga najlakše naći

Za početak, obavezno aktivirajte usluge za praćenje uređaja na svom pametnom telefonu. Na Android uređajima to je “Find My Device” (pronađi moj uređaj), a na Apple uređajima “Find My iPhone” (pronađi moj iPhone). Ove usluge su obično automatski aktivirane kada se prijavite sa svojim Google ili Apple računom, ali vrijedi provjeriti jesu li uključene i pravilno konfigurirane.

Također, omogućite pristup lokaciji vašeg uređaja. Bez pristupa lokaciji, usluge za praćenje neće moći precizno odrediti gdje se vaš mobitel nalazi. Postavite zaštitu zaključanog zaslona – lozinku, PIN, uzorak, otisak prsta ili prepoznavanje lica. To je vaša prva linija obrane ako uređaj dospije u tuđe ruke.

Redovito radite sigurnosne kopije svojih podataka. Tako ćete, čak i ako ne uspijete fizički vratiti svoj uređaj, barem sačuvati svoje dragocjene podatke. I naposljetku, zabilježite IMEI broj svog uređaja (možete ga pronaći upisivanjem *#06# u aplikaciju za pozive ili u postavkama uređaja). Ovaj jedinstveni identifikacijski broj može biti od velike pomoći policiji ili operateru ako dođe do krađe.

Kako pronaći izgubljeni Android uređaj

Google-ova usluga “Find My Device” omogućuje vam lociranje, zaključavanje i brisanje podataka s vašeg Android uređaja na daljinu. Ova usluga radi na svim Android uređajima koji su povezani s vašim Google računom.

Da biste koristili ovu uslugu putem računala, otvorite web stranicu find.google.com/find u pregledniku i prijavite se svojim Google računom. Nakon prijave, bit će vam prikazana karta s lokacijom vašeg uređaja, ako je dostupan i povezan s internetom. Ako imate više uređaja povezanih s istim računom, možete ih odabrati s popisa.

Osim točne lokacije, “Find My Device” prikazuje i postotak baterije te mrežu na koju je uređaj povezan. Ovo vam može dati vrijedne informacije o statusu vašeg uređaja i pomoći u procjeni možete li ga pronaći prije nego što se baterija isprazni.

Ako je vaš uređaj u blizini, ali ga ne možete vizualno locirati (primjerice, možda je zapao između jastuka na kauču ili je u tihom načinu rada), možete ga natjerati da zvoni pritiskom na opciju “Play Sound” (reproduciraj zvuk). Uređaj će zvoniti pet minuta, čak i ako je postavljen na tihi način rada, što vam daje dovoljno vremena da ga pronađete po zvuku.

U slučaju da ne možete odmah doći do svog uređaja, ali želite zaštititi svoje podatke, koristite opciju “Secure Device” (osiguraj uređaj). Ova funkcija će zaključati vaš telefon i prikazati prilagođenu poruku na zaključanom zaslonu, poput vašeg alternativnog broja telefona, kako bi vas osoba koja pronađe uređaj mogla kontaktirati.

Ako ste sigurni da nećete moći vratiti svoj uređaj ili sadrži osjetljive podatke koje ne želite da drugi vide, možete koristiti opciju “Erase Device” (izbriši uređaj) za daljinsko brisanje svih podataka. Imajte na umu da nakon brisanja više nećete moći locirati uređaj pomoću “Find My Device” usluge.

Specifične značajke za Samsung uređaje

Ako koristite Samsung uređaj, imate dodatnu prednost jer Samsung nudi vlastitu uslugu za pronalaženje izgubljenih uređaja pod nazivom “SmartThings Find” (pronađi putem SmartThings). Ova usluga ima neke napredne značajke koje nisu dostupne u standardnoj Google-ovoj usluzi.

“SmartThings Find” može locirati vaš uređaj čak i kada nije povezan s internetom koristeći Bluetooth tehnologiju. Usluga koristi mrežu drugih Samsung uređaja u blizini za otkrivanje i prijavljivanje lokacije vašeg izgubljenog telefona, naravno, na potpuno anoniman i siguran način.

Da biste koristili ovu uslugu, trebate biti prijavljeni sa svojim Samsung računom na vašem Galaxy uređaju. Zatim posjetite web stranicu smartthingsfind.samsung.com ili otvorite aplikaciju SmartThings na drugom uređaju i prijavite se istim Samsung računom koji koristite na izgubljenom uređaju.

Nakon prijave, vidjet ćete kartu s lokacijom vašeg uređaja. Osim standardnih opcija kao što su reprodukcija zvuka, zaključavanje i brisanje podataka, “SmartThings Find” nudi i opciju “Track location” (prati lokaciju) koja osvježava lokaciju vašeg uređaja svakih 15 minuta, što je korisno ako se uređaj kreće.

Još jedna korisna značajka je “Extend battery life” (produži trajanje baterije) koja aktivira način rada za uštedu energije na vašem izgubljenom uređaju, omogućujući vam da ga pratite dulje vrijeme.

Kako pronaći izgubljeni iPhone

Ako koristite iPhone, Apple-ova usluga “Find My” (pronađi) vam omogućuje lociranje, zaključavanje ili brisanje vašeg uređaja na daljinu. Ova usluga je integrirana u Apple-ov ekosustav i radi na svim vašim Apple uređajima.

Da biste koristili “Find My” uslugu, otvorite web stranicu icloud.com/find u pregledniku, prijavite se svojim Apple ID-om i odaberite “Find iPhone” (pronađi iPhone). Ako koristite drugi Apple uređaj, možete jednostavno otvoriti aplikaciju “Find My” koja je već instalirana.

Nakon prijave, vidjet ćete kartu s lokacijama svih vaših Apple uređaja. Odaberite uređaj koji želite pronaći za detaljnije opcije. Kao i kod Android uređaja, možete reproducirati zvuk, aktivirati “Lost Mode” (način rada za izgubljeni uređaj) ili izbrisati uređaj.

“Lost Mode” je posebno koristan jer ne samo da zaključava vaš uređaj i prikazuje prilagođenu poruku, već i onemogućuje korištenje Apple Pay-a i prati sve lokacije gdje je vaš uređaj bio korišten, što može biti od velike pomoći pri njegovom pronalaženju.

Jedna od naprednih značajki Apple-ove usluge “Find My” je mogućnost pronalaženja uređaja čak i kada je isključen ili nije povezan s internetom. Ovo je moguće zahvaljujući Bluetooth tehnologiji koja omogućuje drugim Apple uređajima u blizini da anonimno prijave lokaciju vašeg izgubljenog uređaja.

Što učiniti kada izgubite mobitel na javnom mjestu?

Ako ste izgubili mobitel na javnom mjestu poput restorana, trgovačkog centra ili javnog prijevoza, postoji nekoliko koraka koje trebate poduzeti odmah.

Prvo, pokušajte nazvati svoj broj s drugog telefona. Ako je vaš uređaj uključen i netko ga je pronašao, možda će se javiti. Čak i ako je na tihom načinu rada, možda ćete ga čuti kako vibrira ako ste u blizini.

Drugo, koristite usluge za praćenje uređaja koje smo ranije opisali kako biste locirali svoj mobitel. Ako vidite da je uređaj još uvijek na javnom mjestu gdje ste ga izgubili, vratite se tamo i pokušajte ga pronaći. Mnoga javna mjesta imaju odjel za izgubljene stvari gdje možete provjeriti je li netko predao vaš uređaj.

Ako ne možete sami pronaći uređaj, kontaktirajte osoblje na lokaciji i dajte im svoj broj telefona kako bi vas mogli obavijestiti ako se uređaj pojavi. Također, ako koristite usluge za praćenje uređaja, možete postaviti obavijest da budete obaviješteni kada uređaj ponovno postane dostupan online.

U slučaju da smatrate da je vaš uređaj ukraden, obavezno prijavite krađu lokalnoj policiji. Dajte im što više informacija o uređaju, uključujući IMEI broj, marku, model i gdje ste ga zadnji put vidjeli. Iako policija možda neće odmah tražiti vaš telefon, ove informacije mogu biti korisne ako se pojavi u sklopu veće istrage.

Koje dodatne mjere možete poduzeti?

Osim korištenja usluga za praćenje uređaja, postoje i druge mjere koje možete poduzeti kako biste zaštitili svoje podatke i povećali šanse za pronalaženje svog mobitela.

Ako koristite aplikacije za internetsko bankarstvo ili digitalne novčanike, odmah se prijavite na te račune s drugog uređaja i odjavite se sa svih uređaja ili promijenite lozinke. Ovo će spriječiti neovlašteni pristup vašim financijskim informacijama.

Kontaktirajte svog mobilnog operatera i prijavite gubitak ili krađu. Oni mogu blokirati vaš SIM i spriječiti neovlašteno korištenje vašeg broja za pozive, poruke ili pristup internetu. Također, ako imate osiguranje uređaja preko operatera, možda imate pravo na zamjenski uređaj.

Promjena lozinki za važne online račune je također ključna, posebno ako ste koristili opciju “ostani prijavljen” na tim računima na vašem telefonu. Počnite s najvažnijim računima poput e-pošte, društvenih mreža i financijskih usluga.

Ako koristite aplikacije za dvostruku autentifikaciju koje generiraju kodove za pristup različitim uslugama, trebate kontaktirati davatelje tih usluga i objasniti situaciju. Oni mogu pomoći u resetiranju vašeg procesa autentifikacije kako biste mogli pristupiti svojim računima s novog uređaja.

Može li se izgubljeni mobitel pronaći ako je isključen?

Ovo je jedno od najčešćih pitanja koja korisnici postavljaju, i odgovor ovisi o vrsti uređaja koji koristite i postavkama koje ste imali prije gubitka.

Za Android uređaje, Google-ova usluga “Find My Device” može prikazati samo posljednju poznatu lokaciju uređaja prije nego što je isključen ili ostao bez baterije. Međutim, Samsung-ova “SmartThings Find” usluga može locirati isključene Galaxy uređaje koristeći Bluetooth tehnologiju i mrežu drugih Samsung uređaja, kao što smo ranije spomenuli.

Za iPhone uređaje, Apple-ova “Find My” usluga može locirati vaš uređaj čak i kada je isključen ili bez baterije, zahvaljujući ugrađenom U1 čipu u novijim modelima. Ova značajka radi slično kao Samsung-ova, koristeći Bluetooth signale i mrežu drugih Apple uređaja za otkrivanje lokacije.

Međutim, imajte na umu da ove mogućnosti praćenja isključenih uređaja imaju svoja ograničenja. Uređaj mora biti relativno blizu drugih uređaja koji mogu detektirati njegov signal, a preciznost lokacije može biti manja nego kada je uređaj uključen i povezan s internetom.

