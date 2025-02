Google uvodi promjene za korisnike Androida: Čak 750 milijuna ljudi u potencijalnoj opasnosti

Podijeli :

Pixabay/Ilustracija

Google je objavio kako će zbog bolje sigurnosti korisnika Androida, uvesti određene promjene u način funkcioniranja tog operativnog sustava. A to će u konačnici značiti da korisnici sa starijim telefonima (tabletima i drugim uređajima koji koriste Android), koji neće moći ažurirati svoj uređaj, biti izloženi potencijalnim opasnostima.

Iz Googlea ističu kako je njihovo “otkrivanje prijetnji koje pokreće umjetna inteligencija, jača pravila o privatnosti, napredni alati za razvojne programere, novi savezi u cijeloj industriji i još mnogo toga” rezultiralo time da više od 2 milijuna “aplikacija koje krše pravila” nisu dospjele u Google Play trgovinu prošle godine. Istovremeno, zabranili su “više od 158.000 loših računa razvojnih programera koji su pokušali objaviti štetne aplikacije.”

Kako bi dodatno poboljšao sigurnost svog operativnog sustava, a time i sigurnost korisnika, Google uvodi “Play Integrity API”. Za prosječnog korisnika to ne znači ništa, ali programerima će on omogućiti da provjere jesu li njihove aplikacije neovlašteno mijenjane ili rade u “potencijalno ugroženim okruženjima”. To bi, vjeruju u Googleu, trebalo pomoći programerima da spriječe prijevare, širenje botova i krađe podataka, piše ZIMO.

WhatsApp potvrđuje dolazak nepoželjnog dodatka za iPhone i Android

Kupnja novog uređaja

S obzirom na to da više od 90 posto aplikacija u Googleovoj trgovini aplikacija koristi operativni sustav Android 13 ili viši (aktualni je 15), Integrity API fokusiran je na njih.

To znači da će korisnici koji koriste uređaje s Android 12 ili starijim (a procjenjuje se da ih je više od 750 milijuna u svijetu, odnosno oko 25 posto svih Android uređaja u Hrvatskoj), morati razmisliti o kupovini novog.

Google je istaknuo kako mijenja tehnologiju koja pokreće Play Integrity API na uređajima s Androidom 13 i novijima, “kako bismo ga učinili bržim, pouzdanijim i privatnijim za korisnike”.

Korisnici Androida na udaru zlonamjernog softvera: Glumi da je Google Chrome, a u pozadini skida novac s računa

Što to točno znači za korisnike?

Korisnici koji imaju uređaje s Androidom 12 i starijim, a to mogu provjeriti odlaskom u Postavke i odabirom stavke O telefonu, vjerojatno će se susresti sa situacijom da aplikacije s većim sigurnosnim potrebama, poput bankarskih, financijskih, vladinih i poslovnih aplikacija, vjerojatno više neće raditi ili će raditi u ograničenom opsegu.

S obzirom na to da će Google novi Play Integrity API učiniti obaveznim za sve programere u svibnju (za 12 tjedana), svima je dano dovoljno vremena da odluče što žele poduzeti. Programeri imaju dovoljno vremena da prilagode svoje aplikacije, vlasnici aplikacija da upozore korisnike, a korisnici da odluče – prestanu koristiti osjetljive aplikacije ili pak… kupe novi uređaj.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Hrvat iz Njemačke poslao nam je slike artikala iz dućana. Iste smo uslikali ovdje. Što kažete na razlike u cijenama? 20 godina prolazila je pokraj ovog cvijeta: Kad je maknula lišće, vidjela je što krije