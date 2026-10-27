AI MIJENJA PRAVILA IGRE
Konferencija „AI pogon za biznis" 10. studenoga stiže u Zagreb
Nakon punog prvog izdanja u Rijeci, Udruga Glas poduzetnika ponavlja koncept: jedan dan konkretnih odgovora o umjetnoj inteligenciji, bez ulaznice.
Udruga Glas poduzetnika 10. studenoga 2026. u Zagrebu organizira drugo izdanje konferencije „AI pogon za biznis — Kako umjetna inteligencija mijenja hrvatsko poduzetništvo". Održava se u BIRD inkubatoru, Petračićeva 4, od 10 do 15 sati, uz okupljanje od 9:30. Ulaz je besplatan, a prijave su otvorene na forms.gle/VpBfX3V999yK8K1Q6.
Prvo izdanje održano je 7. listopada u Rijeci i prijave su popunile dvoranu. Više od dvadeset predavača i panelista prošlo je kroz program od četiri panela i niza kratkih predavanja, a povratne informacije sudionika bile su dovoljno jasne da se o nastavku nije dugo raspravljalo. Ono što se najčešće ponavljalo nije bila pohvala nekoj temi nego formatu: kratko, konkretno, bez prodaje sa pozornice.
Zato se koncept ne mijenja. Zagrebačko izdanje zadržava isti ritam — predavanja od deset do petnaest minuta i paneli od dvadeset pet do četrdeset — jer je program pisan za ljude koji nemaju cijeli dan za teoriju.
Što se mijenja
Teme nisu prepisane iz Rijeke. Dio ih se ponavlja jer su se pokazale kao ona pitanja koja poduzetnici stvarno otvaraju, dio je nov.
Dan počinje pregledom stanja generativne umjetne inteligencije u Hrvatskoj, iz nacionalnog istraživanja provedenog u dva vala. To je okvir za sve ostalo i, ukratko, pokazuje da su ljudi prešli na AI brže nego organizacije u kojima rade.
AI agenti u praksi. Što sustav koji ne samo odgovara nego i obavlja posao danas stvarno radi u produkciji, koliko košta uvođenje u malu firmu, koje akcije smije sam i tko odgovara kad pogriješi.
Alati, prijevare i odgovornost. Dva povezana termina, namjerno jedan do drugoga: što poduzetnici danas sami grade uz AI alate i dokle to ide, pa s druge strane gdje prestaje pomoć alata a počinje odgovornost onoga tko ga je upotrijebio. Naglasak je na registrima i provjerama koje su svima dostupne, uz upozorenje da uz poznate prijevare postoje i mnoge druge, sve sofisticiranije.
AI i kibernetička sigurnost. Ista tehnologija koja štiti poslovne sustave koristi se i za napade na njih. Panel se bavi prijevarama generiranim AI-jem, curenjem povjerljivih podataka kroz javne alate i time kako mala tvrtka podiže otpornost bez sigurnosnog odjela.
Žene koje grade AI poslovanje. Razvoj proizvoda, vođenje tehnoloških timova, pristup tržištu i kapitalu, i prepreke koje se u tehnološkom poduzetništvu i dalje ne dijele jednako.
AI u financijama je nova tema: računovodstvo, naplata, priprema podataka za banku i procjena rizika. Uz nju ide i AI i pravo za poduzetnike, koje se prenosi iz Rijeke jer je ondje izazvalo najviše pitanja.
Završni panel u Zagrebu mijenja temu. U Rijeci je povezivao riječki i istarski ekosustav; ovdje je to panel o konkretnim primjenama — jedan proces, jedna tvrtka, što se mjerilo prije i što poslije. To je ono što publika najčešće traži, a najrjeđe dobije.
Networking je, kao i u Rijeci, dio programa, a ne dodatak na kraju.
Zašto to radi Udruga Glas poduzetnika
UGP okuplja poduzetnike koji smatraju da se konkurentnost gradi znanjem, a ne čekanjem da netko drugi riješi problem. Velike tvrtke imaju timove koji se bave umjetnom inteligencijom. Mali poduzetnik koji vodi firmu od desetak ljudi ima pola sata između dva sastanka i pitanje na koje nema odgovor: gdje mi se to konkretno isplati, a gdje ću se opeći.
Konferencija je složena oko tog pitanja. Cilj nije pokazati što je tehnološki moguće, nego što je poslovno primjenjivo do kraja mjeseca, uz resurse koje mala i srednja tvrtka stvarno ima. Bez žargona, s primjerima iz hrvatskih tvrtki, i s ljudima koji su stvari već pokušali pa mogu reći što nije upalilo.
Zagreb je odabran kao drugo izdanje zato što je scena ovdje koncentrirana, ali je i dalje podijeljena na one koji AI grade i one koji ga tek trebaju početi koristiti. Te se dvije skupine rjeđe sretnu nego što bi se očekivalo.
Partneri
Glavni partner konferencije je Erste. Partneri su BIRD inkubator, prvi hrvatski privatni startup inkubator za umjetnu inteligenciju i domaćin događaja, te Solvership.
Medijski partneri su N1, ICT Business, Mreža i Poduzetnik.
Informacije i prijave
Utorak, 10. studenoga 2026. BIRD inkubator, Petračićeva 4, Zagreb 10:00 – 15:00, okupljanje od 9:30 Ulaz besplatan, 100 mjesta Prijave: forms.gle/VpBfX3V999yK8K1Q6
Broj mjesta je ograničen kapacitetom dvorane, pa se prijava preporučuje unaprijed.
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