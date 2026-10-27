Prvo izdanje održano je 7. listopada u Rijeci i prijave su popunile dvoranu. Više od dvadeset predavača i panelista prošlo je kroz program od četiri panela i niza kratkih predavanja, a povratne informacije sudionika bile su dovoljno jasne da se o nastavku nije dugo raspravljalo. Ono što se najčešće ponavljalo nije bila pohvala nekoj temi nego formatu: kratko, konkretno, bez prodaje sa pozornice.