signal postaje nestabilan

Ove stvari u blizini Wi-Fi rutera usporavaju internet, a jedna se nalazi u svakoj kuhinji

N1 Hrvatska
20. lis. 2025. 12:00
Wi-fi, wifi, wi fi, ruter, router, internet, mreža
Shutterstock / ilustracija

Kako poboljšati Wi-Fi signal kod kuće i koji su krivci u vašem domu za slab signal?

Brzina interneta ne ovisi samo o paketu koji plaćate, već i o tome gdje se nalazi vaš Wi-Fi ruter i što ga okružuje. Stručnjaci upozoravaju da određeni predmeti i uređaji mogu znatno oslabiti signal i usporiti vezu.

Mikrovalna pećnica

Jedan od najvećih neprijatelja Wi-Fi signala je mikrovalna pećnica. Ona radi na frekvenciji sličnoj onoj koju koristi ruter, pa može uzrokovati smetnje i prekide veze. Zato ruter nikada ne biste trebali držati u kuhinji.

Metalni predmeti i ogledala

Metal reflektira i blokira signal, pa ako je ruter postavljen pokraj velikih metalnih površina ili ogledala, internet će biti sporiji. Najbolje je da uređaj bude smješten na otvorenom mjestu, bez prepreka.

Akvariji i posude s vodom

Voda također može apsorbirati Wi-Fi signal. Ako imate akvarij ili veće posude s vodom u blizini rutera, to može znatno oslabiti vezu.

Električni uređaji

Televizori, bežični telefoni i drugi električni aparati mogu stvarati elektromagnetske smetnje. Kada su preblizu ruteru, signal postaje nestabilan, piše krstarica.com.

Ako želite brži i stabilniji internet, postavite ruter na središnje i otvoreno mjesto u stanu, daleko od kuhinje, mikrovalne pećnice i drugih uređaja koji mogu ometati signal. Na taj ćete način izvući maksimum iz svoje internetske veze.

Teme
WIFI internet ruter signal

