"pokušajte ponovno..."
Pao Facebook, tisuće korisnika prijavljuju probleme
N1 Info
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19. srp. 2026. 10:20
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Tisuće korisnika diljem svijeta u nedjelju prijepodne prijavile su da imaju problema s pristupom Facebooku.
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"Korisnički račun trenutno je nedostupan zbog problema na stranici. Očekujemo da će se ubrzo riješiti. Pokušajte ponovo za nekoliko minuta", stoji u poruci na Facebooku.
Meta, tvrtka koja je vlasnik Facebooka, još se nije službeno oglasila.
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