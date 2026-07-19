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"pokušajte ponovno..."

Pao Facebook, tisuće korisnika prijavljuju probleme

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N1 Info
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19. srp. 2026. 10:20
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Facebook UNSPLASH
UNSPLASH

Tisuće korisnika diljem svijeta u nedjelju prijepodne prijavile su da imaju problema s pristupom Facebooku.

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"Korisnički račun trenutno je nedostupan zbog problema na stranici. Očekujemo da će se ubrzo riješiti. Pokušajte ponovo za nekoliko minuta", stoji u poruci na Facebooku.

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N1

Meta, tvrtka koja je vlasnik Facebooka, još se nije službeno oglasila.

Teme
facebook meta pao facebook

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
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