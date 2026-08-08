Oglas

uzrok sudara?

Predsjednik Sindikata: Neslužbeno, teretni vlak prošao je kroz signal 'STOJ'

author
N1 Info
|
08. kol. 2026. 20:34
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Gradec, kod Bjelovara, dogodio se sudar teretnog vlaka HŽ Carga i putničkog vlaka HŽ Putničkog prijevoza. Ima ozlijeđenih osoba, ali nitko nije smrtno stradao. Strojovođa je teže ozlijeđen. Photo: Damir Spehar/PIXSELL
Damir Spehar/PIXSELL

Predsjednik Sindikata prometnika vlakova Hrvatske Mario Grbešić u središnjem Dnevniku HTV-a, rekao je da službeni uzrok željezničke nesreće još nije poznat, no da prve neslužbene informacije upućuju na ozbiljan propust u prometovanju teretnog vlaka.

Oglas

"Po zasad neslužbenim informacijama, uzrok nesreće je prelazak teretnog vlaka kroz signalni znak 'STOJ' u kolodvoru Žabno, iz za sada nama nepoznatih razloga, što je dovelo do sudara s putničkim vlakom, rekao je Mario Grbešić za HRT.

Dodao je kako su predstavnici sindikata odmah nakon dojave izašli na teren te razgovarali s dežurnim prometnicima u kolodvorima Gradec i Sveti Ivan Žabno. Iako još nije poznato kojom su se brzinom vlakovi kretali u trenutku sudara, Grbešić ističe da je tragedija mogla imati puno teže posljedice.

"Dobra okolnost, ako to možemo tako nazvati, jest da je putnički vlak neposredno prije nesreće stao na stajalištu i tek krenuo. Na toj dionici dopuštena je brzina od 120 kilometara na sat, ali je u trenutku sudara bila znatno manja", naglasio je.

Govoreći o sigurnosti željezničkog prometa, predsjednik Sindikata prometnika vlakova Hrvatske poručio je da je sigurnost apsolutni prioritet te da sustav u velikoj mjeri počiva na ljudima koji svakodnevno upravljaju prometom.

"Željeznički sustav počiva na sigurnosti i tu nema kompromisa", poručio je Grbešić.

Dodao je da najveći teret tijekom obnove željezničke infrastrukture nose prometnici i strojovođe.

"Sigurnost željezničkog sustava ovisi isključivo o njima, a vjerujte mi da tu zbilja nema kompromisa kada je promet u pitanju", istaknuo je.

Očevid na mjestu nesreće završen je prije nekoliko trenutaka, no službeni rezultati istrage još nisu poznati, kao ni datum ponovnog puštanja pruge u promet.

Teme
istraga prometnici vlakova signalizacija sigurnost željezničkog prometa željeznička nesreća

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ