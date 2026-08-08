uzrok sudara?
Predsjednik Sindikata: Neslužbeno, teretni vlak prošao je kroz signal 'STOJ'
Predsjednik Sindikata prometnika vlakova Hrvatske Mario Grbešić u središnjem Dnevniku HTV-a, rekao je da službeni uzrok željezničke nesreće još nije poznat, no da prve neslužbene informacije upućuju na ozbiljan propust u prometovanju teretnog vlaka.
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"Po zasad neslužbenim informacijama, uzrok nesreće je prelazak teretnog vlaka kroz signalni znak 'STOJ' u kolodvoru Žabno, iz za sada nama nepoznatih razloga, što je dovelo do sudara s putničkim vlakom, rekao je Mario Grbešić za HRT.
Dodao je kako su predstavnici sindikata odmah nakon dojave izašli na teren te razgovarali s dežurnim prometnicima u kolodvorima Gradec i Sveti Ivan Žabno. Iako još nije poznato kojom su se brzinom vlakovi kretali u trenutku sudara, Grbešić ističe da je tragedija mogla imati puno teže posljedice.
"Dobra okolnost, ako to možemo tako nazvati, jest da je putnički vlak neposredno prije nesreće stao na stajalištu i tek krenuo. Na toj dionici dopuštena je brzina od 120 kilometara na sat, ali je u trenutku sudara bila znatno manja", naglasio je.
Govoreći o sigurnosti željezničkog prometa, predsjednik Sindikata prometnika vlakova Hrvatske poručio je da je sigurnost apsolutni prioritet te da sustav u velikoj mjeri počiva na ljudima koji svakodnevno upravljaju prometom.
"Željeznički sustav počiva na sigurnosti i tu nema kompromisa", poručio je Grbešić.
Dodao je da najveći teret tijekom obnove željezničke infrastrukture nose prometnici i strojovođe.
"Sigurnost željezničkog sustava ovisi isključivo o njima, a vjerujte mi da tu zbilja nema kompromisa kada je promet u pitanju", istaknuo je.
Očevid na mjestu nesreće završen je prije nekoliko trenutaka, no službeni rezultati istrage još nisu poznati, kao ni datum ponovnog puštanja pruge u promet.
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