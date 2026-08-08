U Bugarskoj pao dron "kakav koristi Ukrajina", Sofija pozvala ukrajinsku veleposlanicu na razgovor

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Bugarska ministrica vanjskih poslova pozvala je ukrajinsku veleposlanicu u toj zemlji na sastanak u ponedjeljak nakon pada drona koji se zbio u subotu u blizini granice s Rumunjskom i strateškog plinovoda, priopćilo je njezino ministarstvo za AFP.

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Ranije je bugarsko Ministarstvo obrane objavilo da je dron bio tipa "koji široko koriste ukrajinske oružane snage", odmah dodajući da "trenutno nema dokaza koji bi ukazivali na to da se radilo o namjernom incidentu".

Sastanak se ne može održati prije ponedjeljka jer se veleposlanica Olesja Ilaščuk trenutno nalazi u Kijevu, objasnio je tim ministrice Velislave Petrove.

Ukrajina je u subotu inzistirala da nije "namjerno" ciljala Bugarsku i obećala istragu nakon što se dron, sličan onima koje koristi ukrajinska vojska, srušio u blizini plinovoda u toj zemlji.

Dron, čiji su ostaci pronađeni u subotu, "eksplodirao je u neposrednoj blizini graničnog prijelaza Kardam s Rumunjskom", blizu Crnog mora na sjeveroistoku zemlje i "1000 metara" od kompresorske postaje na Transbalkanskom plinovodu, objavio je bugarski premijer Rumen Radev.

Njegov pad u polju suncokreta nije prouzročio žrtve, rekao je nakon hitnog sastanka svog sigurnosnog vijeća.

Incidenti s dronovima posljednjih su se mjeseci uvišestručili u istočnoeuropskim zemljama, članicama NATO-a koje podržavaju Ukrajinu u sukobu s Rusijom.

Rumunjska, koja je od početka velike ruske invazije na Ukrajinu 2022. suočena s čestim upadima dronova, od kojih su se neki srušili na njezinu teritoriju, krajem srpnja je naredila njihovu neutralizaciju.