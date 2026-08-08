Benčić: Hrvatska država dopustila je svoju kapitulaciju u korist privatnog profita

"Sada kažu da se mora još čekati jer se mora ići u javnu nabavu. U javnu nabavu ne bi trebali ići da su odmah po saznanju, zbog hitnosti krenuli u sanaciju. Ali zbog toga što godinu i pol dana 'sjede' na toj informaciji ne čineći ništa, nećemo moći koristi tu iznimku od europskog pravila da zbog hitnosti ne čekamo javnu nabavu", naglasila je Benčić.