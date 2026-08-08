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Iz Gospića o otpadu

Benčić: Hrvatska država dopustila je svoju kapitulaciju u korist privatnog profita

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Hina
|
08. kol. 2026. 20:53
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Na konferenciji za medije odrzanoj u Saboru o aktulanim temama govorila je Sandra Bencic Photo: Patrik Macek/PIXSELL
Patrik Macek/PIXSELL

Koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić u subotu u Gospiću pozvala je Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije da na ilegalnom odlagalištu opasnog otpada "djeluje odmah" i da se odmah krene u sanaciju te ustvrdila da će nastalu štetu plaćati generacije.

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Sandra Benčić to je izjavila na mjestu ilegalnog odlagališta opasnog otpada u Gospiću te naglasila da je to mjesto najvećeg ekocida koje se pamti u zadnjih nekoliko desetaka godina.

"To je mjesto na kojem je hrvatska država dopustila svoju kapitulaciju. I to kapitulaciju u korist profita koji je ostao u privatnim džepovima. A šteta ostaje, ne samo građanima Gospića, i to  nemjerljiva šteta, nego i financijska šteta za sve građane Republike Hrvatske koji će morati platiti sanaciju", kazala je Benčić.

Navela je i da se nekoliko godina tu ilegalno dovozio otpad, da su institucije znale, a nisu učinile ništa. "Već godinu i pol dana minimalno ministarstvo zna da se ovdje nezakonito navozio otpad i da je moguće da postoji i opasni otpad čije kemikalije mogu prodrijeti u podzemne vode", kazala je.

Sve do ovog tjedna, dodala je, u tih godinu i pol dana, ministarstvo nije poduzelo ništa da se to mjesto sanira.

"Sada kažu da se mora još čekati jer se mora ići u javnu nabavu. U javnu nabavu ne bi trebali ići da su odmah po saznanju, zbog hitnosti krenuli u sanaciju. Ali zbog toga što godinu i pol dana 'sjede' na toj informaciji ne čineći ništa, nećemo moći koristi tu iznimku od europskog pravila da zbog hitnosti ne čekamo javnu nabavu", naglasila je Benčić.

Podsjetila je i na podatke prema kojima su opasne kemikalije procurile u podzemne vode.

"Jučer i prekjučer čuli smo strašne podatke o tome da su, nažalost, opasne kemikalije procurile u podzemne vode i nađene su nizvodno. To su tzv. vječne kemikalije. Srećom, voda iz vodovoda za Gospićane još je uvijek dobre kvalitete", istaknula je. 

Benčić je zatražila od ministarstva da postupa odmah i da se odmah krene u sanaciju. 

"Tražimo i da ministrica, kao i svi ostali u lancu, uključujući Državni inspektorat, podnesu političku odgovornost. To je posljedica korupcije, ovo je posljedica HDZ-ovog modela upravljanja Hrvatskom. Ova šteta koja je nastala ovdje na ovom mjestu je šteta koju će plaćati generacije", kazala je Benčić. 

I zato im, dodala je, moramo reći- stop, zato im moramo reći- zbogom.

Teme
ekocid gospić ilegalno odlagalište otpada onečišćenje podzemnih voda politička odgovornost sandra benčić

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (2)
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