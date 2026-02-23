Poslovi koji će nestati i koji će procvjetati u 2026. godini

No, nije sve tako crno. Zdravstvena i socijalna skrb, naročito njega za starije osobe, bilježi procvat. Plaće su u tom sektoru u Velikoj Britaniji lani rasle za 8,8 posto, a potražnja za njegovateljima i medicinskim sestrama te djelatnicima u domovima za starije ne jenjava. Razlog tomu je ponajprije starenje stanovništva.