Dabro: "Ne s*rite više. Sve vas bum tužil"

N1 Info
23. velj. 2026. 08:14
19.02.2026., Zagreb - Na konferenciji za medije odrzanoj u Saboru o političkim aktualnostima govorio je zastupnik Josip Dabro. Photo: Patrik Macek/PIXSELL
Saborski zastupnik Domovinskog pokreta i bivši ministar Josip Dabro oglasio se na društvenim mrežama povodom medijskih napisa o svojoj obitelji.

"OPET LAŽETE ( UDBO)

Moj pokojni otac Pavo Dabro nikada nije bio vojno lice. Po struci je bio inženjer poljoprivrede. Nakon fakulteta, 1980. godine odlazi iz svog rodnog Grad Otok na radno mjesto u Odžak gdje je bio direktor poljoprivrednih kombinata sve do početka rata u Odžaku. Oružje je zadužio dok većina u Bosni nije vjerovala da će biti rata. Dobro ga je poznavao i svjedočio tome vremenu njegov veliki prijatelj, vojnik Odžaka, pokojni otac sadašnjeg načelnika općine Odžak Osmanović Anes.

Ima hvala Bogu danas još i živih branitelja BiH kojima je “nabavio” oružje i dogovorno pustio da u to vrijeme nestanu sa posla kako bi branili svoju rodnu Foču. Naš veliki kućni prijatelj Suljo Tahirović i njegov brat Tahirović Sead ( nisam ni tebe zaboravio). Tako da ne serite više. ( oprostite na izrazu)! Sve vas bum tužil...", napisao je na Facebooku.

Domovinski pokret Josip Dabro

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

