Dabro: "Ne s*rite više. Sve vas bum tužil"

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta i bivši ministar Josip Dabro oglasio se na društvenim mrežama povodom medijskih napisa o svojoj obitelji.
"OPET LAŽETE ( UDBO)
Moj pokojni otac Pavo Dabro nikada nije bio vojno lice. Po struci je bio inženjer poljoprivrede. Nakon fakulteta, 1980. godine odlazi iz svog rodnog Grad Otok na radno mjesto u Odžak gdje je bio direktor poljoprivrednih kombinata sve do početka rata u Odžaku. Oružje je zadužio dok većina u Bosni nije vjerovala da će biti rata. Dobro ga je poznavao i svjedočio tome vremenu njegov veliki prijatelj, vojnik Odžaka, pokojni otac sadašnjeg načelnika općine Odžak Osmanović Anes.
Ima hvala Bogu danas još i živih branitelja BiH kojima je “nabavio” oružje i dogovorno pustio da u to vrijeme nestanu sa posla kako bi branili svoju rodnu Foču. Naš veliki kućni prijatelj Suljo Tahirović i njegov brat Tahirović Sead ( nisam ni tebe zaboravio). Tako da ne serite više. ( oprostite na izrazu)! Sve vas bum tužil...", napisao je na Facebooku.
