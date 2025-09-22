Prodajete stari mobitel? Ovaj korak nikako nemojte preskočiti ako želite zaštititi svoje podatke

Kod iPhone uređaja, proces je znatno jednostavniji zahvaljujući snažnoj hardverskoj enkripciji koju Apple ugrađuje u svoje uređaje. Nakon što ste se odjavili s iClouda i Apple ID-a te obavili sve pripremne korake, jedini preostali korak je pokretanje potpunog brisanja. To činite odlaskom na Postavke > Općenito > Prijenos ili resetiranje iPhonea, a zatim odabirom opcije "Obriši sav sadržaj i postavke". Sustav će od vas tražiti da unesete šifru uređaja i, moguće, lozinku za Apple ID kao posljednju mjeru potvrde. Ovaj postupak ne samo da briše sve vaše podatke, već i uništava ključeve za enkripciju, čineći podatke koji su fizički ostali na memorijskim čipovima potpuno neupotrebljivima i nečitljivima. Proces je izuzetno siguran i učinkovit. Ako ste koristili eSIM, sustav će vas pitati želite li zadržati ili izbrisati i mobilni plan; za prodaju je svakako preporučljivo izbrisati ga.