Tisuće ljudi evakuirano je na Filipinima dok se zemlja priprema za dolazak supertajfuna Ragasa, koji su regionalne vlasti opisale kao potencijalno katastrofalan.
Prema prognozama, Ragasa s udarima vjetra od 230 km/h u ponedjeljak će pogoditi rijetko naseljene sjeverne otoke, a zatim se kretati prema zapadu, prema južnoj Kini. Filipinski meteorološki ured upozorava na po život opasan olujni udar s vršnim visinama valova većim od tri metra.
Zbog opasnosti, škole i vladini uredi u velikom dijelu zemlje, uključujući i glavni grad Manilu, zatvoreni su. Vlasti upozoravaju na moguće raširene poplave, klizišta te veliku štetu na kućama i infrastrukturi.
Udar na sjeverne otoke
Očekuje se da će Ragasa "stići" na otoke Batanes i Babuyan, gdje živi oko 20.000 ljudi, uglavnom u siromaštvu. Ti se otoci nalaze oko 740 kilometara od Tajvana, gdje su vlasti već evakuirale gotovo 300 ljudi iz istočne regije Hualien.
Iako se ne predviđa da će Ragasa izravno pogoditi Tajvan, očekuju se jake kiše i poplave na istočnoj obali. Vlasti su zatvorile šumska područja i pješačke staze u južnim i istočnim dijelovima otoka, a obustavljene su i neke trajektne linije, piše BBC, a prenosi Dnevnik.hr.
UPDATE: Category 5 Super Typhoon Ragasa (NandoPH) has just hit a new peak intensity of 180 MPH sustained winds and a minimum central pressure of 905 MBAR.— Backpirch Weather (@BackpirchCrew) September 22, 2025
This intensity is approaching the upper limits of what Earth is capable of producing. pic.twitter.com/3E4FbggeoZ
Pripreme u Kini i Hong Kongu
U kineskoj provinciji Guangdong stanovnici su upozoreni te im je poručeno - "Pripreme se za katastrofalnu nesreću velikih razmjera". Obilne kiše i jaki vjetrovi očekuju se već u utorak, dva dana prije predviđenog dolaska oluje na kopno.
U Hong Kongu vlasti upozoravaju na brzo pogoršanje vremena već u utorak, a ured za obrazovanje razmatra zatvaranje škola.
Ragasa, lokalno poznata na Filipinima kao Nando, dolazi u trenutku kada se zemlja još uvijek oporavlja od višetjednih poplava uzrokovanih neuobičajeno jakim monsunskim kišama.
Stručnjaci upozoravaju da bi kombinacija monsuna i supertajfuna mogla izazvati nove katastrofalne posljedice za milijune ljudi u jugoistočnoj Aziji.
