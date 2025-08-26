Elon Musk u novom sukobu, na meti mu je Apple

U xAI‑ju smatraju da Apple ima monopol na tržištu pametnih telefona u SAD-u, uz udio od 65 posto, te da OpenAI ima monopol u segmentu chatbotova temeljenih na umjetnoj inteligenciji, uz tržišni udio od 80 posto. Na tome Muskova kompanija temelji optužbe za kršenje pravila o tržišnom natjecanju. Cilj je tužbe, uz dobivanje odštete, postići zabranu trenutne suradnje Applea i OpenAI‑ja.