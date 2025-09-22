Oglas

Filmska potjera u Zagrebu: Nije stao na crveno, vrijeđao policiju i odbio alkotest. Evo koliku je kaznu zaradio

N1 Info
22. ruj. 2025. 10:17
11.05.2023., Novaki Petrovinski - Oko 1:45 ujutro u Novakima Petrovinskim kod Jastrebarskog dogodila se prometna nesreca u kojoj je sudjelovalo jedno osobno vozilo te je vozac smrtno stradao. Photo: Slaven Branislav Babic/PIXSELL
Slaven Branislav Babic/PIXSELL/Ilustracija / Slaven Branislav Babic/PIXSELL

U subotu 20. rujna oko 23.10 sati u Dubravi, 42-godišnjak je upravljao osobnim automobilom marke Daewoo zagrebačkih registarskih oznaka, a kretao se Ulicom Dubrava iz smjera zapada u smjeru istoka, izvijestila je policija.

Dolaskom do raskrižja s Kapucinskom ulicom nije se zaustavio na semaforu na znak crvenog svjetla za njegov smjer kretanja, te je skrenuo udesno u Kapucinsku ulicu i dalje nastavio vožnju u smjeru juga.

Kada su ga uočili, kontroliranim nadzorom policijski su službenici krenuli za njim s ciljem da ga na pogodnom mjestu zaustave, vodeći brigu o sigurnosti drugih sudionika u prometu. Unatoč naredbama policije, zvučnim i svjetlosnim signalima vozač se odbio zaustaviti.

Tada je iz Fočanske i Vukovarske ulice došao u Ulicu Dubrava, a potom i do raskrižja s Grižanskom ulicom, gdje se ponovno na semaforu nije zaustavio na znak crvenog svjetla za njegov smjer kretanja. Potom je nastavio vožnju sve do Južne, Ilovičke i Sopničke ulice gdje je oko 23.30 sati zaustavljen.

Vrijeđao policajce

Vozač je tijekom postupanja policijskih službenika iste vrijeđao i omalovažavao raznim pogrdnim riječima te im pokušao pobjeći zbog čega su nad njim radi sprječavanja bijega uporabili sredstva prisile- sredstva za vezivanje, te ga priveli ga u službene prostorije na kriminalističko istraživanje.

U službenim prostorijama je nastavio s vrijeđanjem policijskih službenika, odbio je ponuđeno testiranje na alkohol i droge u organizmu, te liječničku pomoć.

Muškarac je uhićen i smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva nakon čega je doveden na Općinski prekršajni sud u Zagrebu.

Policija je u optužnom prijedlogu predložila da se vozača proglasi krivim, kazni novčanom kaznom u iznosu od 4.920 eura te da mu se izrekne bezuvjetna kazna zatvora u trajanju od 60 dana.

Sud je vozača proglasio krivim, kaznio novčanom kaznom u iznosu od 920 eura, te mu izrekao uvjetnu kaznu zatvora u trajanju od 40 dana.

Također mu je izrekao zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od 3 mjeseca i obveznog liječenja od ovisnosti o alkoholu.

Dubrava Zagreb automobil policija vožnja

