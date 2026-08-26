"REZERVIRANO ZA LJUDE"
Stiglo je turbulentno doba umjetne inteligencije: Gates o sudbonosnim odlukama
Suosnivač Microsofta u eseju je izrazio i zabrinutost da vlade nisu spremne za posljedice koje će imati ova tehnologija, a pozvao je na stvaranje rezervata za ljudske poslove protiv AI-ja
Bill Gates pozvao je da se u određenim sektorima očuvaju poslovi "rezervirani za ljude" kako bi se spriječilo da ih preuzme umjetna inteligencija te izrazio zabrinutost da vlade nisu spremne za posljedice koje će ta tehnologija imati.
U eseju od 6000 riječi naslovljenom "Stiglo je turbulentno doba umjetne inteligencije. Odluke koje donosimo od presudne su važnosti", milijarder i suosnivač Microsofta usporedio je potrebu da se određena zanimanja zaštite od prodora digitalnih tehnologija s načinom na koji prirodni rezervati služe zaštiti okoliša.
"Rezervirano za ljude"
"Mnogi će poslovi zauvijek nestati", rekao je u svom prvom opsežnijem tekstu o umjetnoj inteligenciji u posljednje tri godine. "Vjerujem da ćemo, kako se umjetna inteligencija i roboti budu usavršavali, određene stvari ostaviti isključivo ljudima."
"Počeo sam to područje nazivati 'rezerviranim za ljude'. Sviđa mi se taj izraz jer me podsjeća na prirodne rezervate – mjesta na kojima bismo mogli graditi zgrade i ceste, ali odlučujemo da to nećemo učiniti jer bi gubitak bio prevelik."
Kao primjer naveo je zdravstvene djelatnike koji su se brinuli o njegovu ocu, koji je prije šest godina preminuo od Alzheimerove bolesti.
"U skrbi koju su pružali mom ocu postojalo je nešto nezamjenjivo ljudsko, nešto što nijedan robot nije mogao niti bi trebao učiniti", rekao je. "Zamislite da vam robot priopći strašnu vijest da bolujete od neizlječive bolesti. Ne postoji nikakav tehnički razlog zbog kojeg to ne bi mogao učiniti. Ali ne bi trebao."
Duga šutnja nakon skandala s Epsteinom
Esej objavljen u srijedu jedan je od prvih većih Gatesovih javnih istupa otkako se našao u središtu pozornosti zbog skandala povezanog s Jeffreyjem Epsteinom. Vanjska revizija koju je naručila Zaklada Gates prošlog je mjeseca utvrdila da je između 2011. i 2014. održano oko 30 sastanaka između Epsteina i čelnika te zaposlenika zaklade – uključujući i Gatesa.
Gates, koji nije optužen za sudjelovanje u Epsteinovim zločinima, i dalje je predsjednik svoje dobrotvorne zaklade vrijedne 89 milijardi dolara (65 milijardi funti), a ranije je izjavio da žali zbog "svake minute" koju je proveo s osuđenim seksualnim prijestupnikom.
"Umjetna inteligencija zahtijevat će mnogo, mnogo više"
Gates u eseju upozorava da vlade nisu spremne za razmjere utjecaja umjetne inteligencije.
"Najveći prioritet monumentalan je zadatak: stvaranje domaćeg i međunarodnog okvira za suočavanje s umjetnom inteligencijom", napisao je. "Nakon napada 11. rujna američka vlada prošla je kroz najveću reorganizaciju od Drugog svjetskog rata kako bi poboljšala samo jednu funkciju – nacionalnu sigurnost."
"Umjetna inteligencija zahtijevat će mnogo, mnogo više. Utjecat će na nacionalnu sigurnost, ali i na zapošljavanje, obrazovanje, oporezivanje, energetiku, izbore, zrak i vodu, javno zdravstvo, financijski sustav, provedbu zakona, promet, javno zemljište i informatičke sustave."
"Opravdano je zapitati se jesu li svjetske institucije dorasle zadatku osmišljavanja i provedbe te nove arhitekture."
Gates: Amerika i Kina moraju surađivati
Gates je također rekao da će u sklopu globalnih napora biti potrebna "određena suradnja između SAD-a i Kine", piše The Guardian.
Njegovi suradnici rade na organiziranju sastanka s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom u studenome, na kojem bi razgovarali o globalnim naporima za ublažavanje sve većih rizika koje donosi umjetna inteligencija.
Gates se posljednji put sastao sa Xijem prije tri godine, kada je postao prvi strani poduzetnik kojega je kineski predsjednik primio nakon globalne pandemije covida.
Zabrinutost zbog utjecaja umjetne inteligencije na obrazovanje
Tehnološki milijarder u eseju je izrazio i zabrinutost zbog utjecaja umjetne inteligencije na obrazovanje.
"Ironično je da bi isti alat koji će ljudima omogućiti da nauče više nego ikada prije mogao dovesti i do toga da mnogi ljudi uče manje", napisao je.
"Jedno preliminarno istraživanje pokazalo je da je intenzivnije korištenje umjetne inteligencije povezano sa slabijim kritičkim razmišljanjem. Taj je učinak bio izraženiji među mladim ljudima."
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