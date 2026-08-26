Stiglo je turbulentno doba umjetne inteligencije: Gates o sudbonosnim odlukama

"U skrbi koju su pružali mom ocu postojalo je nešto nezamjenjivo ljudsko, nešto što nijedan robot nije mogao niti bi trebao učiniti", rekao je. "Zamislite da vam robot priopći strašnu vijest da bolujete od neizlječive bolesti. Ne postoji nikakav tehnički razlog zbog kojeg to ne bi mogao učiniti. Ali ne bi trebao."