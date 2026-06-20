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REVOLUCIJA JE VEĆ STIGLA

Na srpskoj televiziji vijesti čitaju AI voditelji potpisani domaćim imenima i prezimenima

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N1 Info
|
20. lip. 2026. 16:35
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PIXABAY
PIXABAY

Voditelji koje je generirala umjetna inteligencija (AI), a koji su predstavljeni srpskim imenima i prezimenima, pojavili su se u informativnom programu televizije Happy, priopćilo je danas Udruženje novinara Srbije (UNS).

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U priopćenju se navodi da je riječ o prvom slučaju u Srbiji da na televiziji s nacionalnom koncesijom vijesti umjesto novinara čitaju AI voditelji.

Kako navodi UNS, AI voditelji predstavili su se gledateljima kao Bojana Filipović i Marko Popović, no televizija nije obavijestila publiku da su generirani pomoću umjetne inteligencije.

Predstavnici televizije Happy za UNS su izjavili da AI voditelji nisu zamjena za novinare, urednike i druge medijske profesionalce, već da im je uloga unaprijediti način predstavljanja sadržaja i povećati učinkovitost produkcijskih procesa.

Happy TV: AI nam pomaže unaprijediti korisničko iskustvo

"Iza svake objavljene informacije i dalje stoje novinari, urednici i stručni timovi koji sadržaj pripremaju, provjeravaju i uređuju u skladu s profesionalnim i etičkim standardima“, poručili su s televizije Happy.

Dodaju kako umjetnu inteligenciju vide kao alat koji može unaprijediti korisničko iskustvo i otvoriti prostor za nove oblike komunikacije s publikom, javlja N1 Srbija.

"Vjerujemo da budućnost medija podrazumijeva suradnju ljudi i tehnologije. Zato inovacije uvodimo promišljeno, transparentno i odgovorno, s jasnim ciljem da budu u službi kvalitetnijeg informiranja javnosti“, navode.

Gledatelji moraju biti obaviješteni da je sadržaj predstavljen pomoću AI-ja

Zakonom o elektroničkim medijima zabranjeno je objavljivanje sadržaja koji može dovesti publiku u zabludu, osobito u informativnim programima, no u srpskom zakonodavstvu zasad ne postoje posebne odredbe koje se izravno odnose na korištenje umjetne inteligencije u ulozi televizijskih voditelja.

UNS ističe da prema Aktu o umjetnoj inteligenciji Europske unije, s kojim će se domaće zakonodavstvo usklađivati, gledatelji moraju biti obaviješteni kada je sadržaj generiran ili predstavljen uz pomoć umjetne inteligencije.

Posljednjih godina brojni strani mediji eksperimentirali su s AI voditeljima. Kineska novinska agencija Xinhua još je 2018. predstavila prvog AI televizijskog voditelja na svijetu, dok je grčki javni servis ERT 2023. godine razvio virtualnog voditelja koji publici predstavlja programske najave i kratke vijesti.

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Teme
ai happy tv mediji srbija umjetna inteligencija uns

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