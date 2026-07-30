Ukrajina: U zračni prostor Poljske ušao je ruski projektil

„Sve ukazuje na to da se radilo o ruskoj balističkoj raketi Kh-101, ali želimo biti 100% sigurni u vrstu rakete i tko ju je lansirao“, rekao je Tusk na hitnom sastanku. „Nije bilo izravne prijetnje jer je raketa pala u nenaseljeno područje; bili smo spremni oboriti je da je nastavila let“, dodao je.

