Grmoja: Kako je Senf ukrao doček

Nakon što su u Herningu osvojili europsku broncu, hrvatski rukometaši vratili su se noćas iz Danske, a u zagrebačkoj zrakoplovnoj luci Franjo Tuđman dočekalo ih je više stotina navijača. Najavljeni doček danas u 15 na Trgu bana Jelačića u Zagrebu je otkazan jer su rukometaši tražili nastup Marka Perkovića Thompsona, na što Grad Zagreb nije pristao.
Oglas
Nakon što je dodatno pojašnjenje o toj odluci na Facebooku komentirao i gradonačelnik Tomislav Tomašević, uslijedile su brojne reakcije političara, pa tako i Mostovca Nikole Grmoje. Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:
"KAKO JE SENF UKRAO DOČEK Zagreb je glavni grad svih Hrvata i u njemu su se događali najveći i najsvečaniji dočeci naših sportaša nakon uspjeha koji su ujedinjavali cijelu naciju. Zato je odluka gradonačelnika Tomaševića da ne udovolji želji onih koji su upravo razveselili cijelu Hrvatsku sramotna. Nitko, pa ni gradonačelnik Zagreba, nema pravo uskratiti Zagrepčankama i Zagrepčanima, ali ni svim Hrvaticama i Hrvatima, da dočekaju naše brončane rukometaše onako kako oni koje dočekujemo žele."
"Ovo je, nažalost, i propust Zorana Gopca i ljudi iz Saveza koji se nisu na vrijeme pripremili niti osigurali alternativu, iako se moglo pretpostaviti da će do ovoga doći. Umjesto toga, dogovorili su s Gradom program bez Thompsona, protiv volje igrača. A nije prvi put. Sjetimo se da su i omiljenu pjesmu rukometaša “Ako ne znaš šta je bilo” zaboravili na vrijeme prijaviti za izvođenje u Švedskoj.
Pretvaramo se u društvo u kojem uspjesi sportaša koji ujedinjuju naciju postaju manje važni od političkih, partijskih odluka komesara koji bi branili sve što nije po njihovom. Vrijeme je za jasno i glasno podizanje glasa protiv ovakvih postupaka i daljnjih podjela našeg naroda, pogotovo onda kad se cijeli svijet mijenja i kad nam je više nego ikad potrebno biti ujedinjeni. Naši brončani rukometaši ovo nisu zaslužili. Zaslužili su poštovanje, ponos i doček dostojan njihove borbe i uspjeha. Kad sportaši ujedinjuju naciju, političari bi se trebali maknuti u stranu i eventualno čestitati.
Nažalost, Tomašević se odlučio pretvoriti u glavnog aktera i ukrasti im doček", stoji u objavi Grmoje.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas