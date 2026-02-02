Grmoja: Kako je Senf ukrao doček

Pretvaramo se u društvo u kojem uspjesi sportaša koji ujedinjuju naciju postaju manje važni od političkih, partijskih odluka komesara koji bi branili sve što nije po njihovom. Vrijeme je za jasno i glasno podizanje glasa protiv ovakvih postupaka i daljnjih podjela našeg naroda, pogotovo onda kad se cijeli svijet mijenja i kad nam je više nego ikad potrebno biti ujedinjeni. Naši brončani rukometaši ovo nisu zaslužili. Zaslužili su poštovanje, ponos i doček dostojan njihove borbe i uspjeha. Kad sportaši ujedinjuju naciju, političari bi se trebali maknuti u stranu i eventualno čestitati.