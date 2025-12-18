Oglas

VIDEO / Bernie Sanders želi moratorij na gradnju AI podatkovnih centara

N1 Info
18. pro. 2025. 22:05
bernie sanders AFP
Matthew Hatcher / AFP

Dok su neki protivnici umjetne inteligencije pozivali i na građanski bunt u vidu oštećivanja imovine kako bi zaustavili AI eksploziju, senator iz Vermonta Bernie Sanders ima prijedlog koji je znatno prizemniji: jednostavno zaustaviti sve dok ne shvatimo što se, dovraga, događa.

"Najbogatiji ljudi na Zemlji agresivno guraju ove tehnologije"

U videu podijeljenom na društvenim mrežama Sanders je najavio da će se zalagati za „moratorij na izgradnju podatkovnih centara koji pogone nereguliranu utrku u razvoju i primjeni umjetne inteligencije“.

Njegova je glavna teza da društvo mora usporiti s brzom primjenom novih tehnologija i postaviti ključno pitanje: tko od toga ima koristi?

„Budimo jasni: umjetna inteligencija i robotika najtransformativnije su tehnologije u povijesti čovječanstva“, izjavio je Sanders. „Nekoliko točaka o kojima moramo razmisliti: prvo, tko agresivno gura ove tehnologije? Pa, iznenađenje, iznenađenje — to su najbogatiji ljudi na Zemlji.“

Sandersov poziv dolazi u trenutku kada ulaganja povezana s umjetnom inteligencijom čine oko polovice rasta američkog BDP-a tijekom godine, dok kupovna moć Amerikanaca s niskim primanjima naglo pada, a zapljene vozila dosežu razine usporedive s Velikom recesijom, prenosi Futurism.

„Mislite li da ti tipovi, ti multibilijunaši, noćima ne spavaju brinući se što će umjetna inteligencija i robotika značiti za radničke obitelji u SAD-u i u svijetu?“ nastavlja Sanders. „Ja ne mislim tako. Mislim da ti iznimno, iznimno bogati ljudi žele još više bogatstva i još više moći.“

„Pitanje: ako umjetna inteligencija i robotika uklone milijune radnih mjesta i stvore masovnu nezaposlenost, kako će ljudi preživjeti ako nemaju prihode?“ pita senator iz Vermonta. „Vrlo malo članova Kongresa ozbiljno razmišlja o tome.“

Musk, Gates, Amodei...

Sanders se dalje poziva na sve veći stupanj emocionalne ovisnosti korisnika o AI chatbotovima, kao i na sebične ambicije milijardera poput Elona Muska, Billa Gatesa i Darija Amodeija.

Podsjetio je da je Musk nedavno najavio da će „umjetna inteligencija i roboti zamijenit sva radna mjesta“, napisao je Musk. „Rad će biti opcionalan, poput uzgoja vlastitog povrća, umjesto kupnje u trgovini.“

To nije bio prvi put da je iznio ideju bi umjetna inteligencija mogla učiniti tradicionalne poslove zastarjelim.

„Jedno je sigurno: ovaj se proces odvija vrlo, vrlo brzo i moramo ga usporiti“, rekao je Sanders. „Ovaj moratorij dat će demokraciji priliku da sustigne ove transformativne promjene kojima svjedočimo i osigura da koristi ovih tehnologija budu za sve nas, a ne samo za najbogatije ljude na Zemlji.“

