VIDEO / Bernie Sanders želi moratorij na gradnju AI podatkovnih centara

„Mislite li da ti tipovi, ti multibilijunaši, noćima ne spavaju brinući se što će umjetna inteligencija i robotika značiti za radničke obitelji u SAD-u i u svijetu?“ nastavlja Sanders. „Ja ne mislim tako. Mislim da ti iznimno, iznimno bogati ljudi žele još više bogatstva i još više moći.“