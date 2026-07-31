Zabrana nije uspjela: Više od 80 posto tinejdžera i dalje koristi društvene mreže

Oko polovice djece koja su zadržala svoje račune izjavila je da platforme uopće nisu provjeravale njihovu dob, što je bio najčešći razlog zbog kojeg su nastavila koristiti njihove usluge. Ostali su rekli da su na svojim računima već bili navedeni kao osobe stare 16 ili više godina ili da su sustavi za provjeru dobi pogrešno procijenili da su stariji.