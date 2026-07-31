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STANJE NA CESTAMA

Krećete na put? Najveće gužve na autocestama prema Zagrebu i moru

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Hina
|
31. srp. 2026. 07:26
>
08:29
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gužve
HAK

Pojačan promet bilježi se jutros na pojedinim autocestama, graničnim prijelazima i u trajektnim lukama, dok se na većini hrvatskih cesta vozi bez većih poteškoća.

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Prema podacima Hrvatskog autokluba, na većini hrvatskih cesta jutros nema većih ograničenja ni poteškoća u prometu. Ipak, pojačan intenzitet prometa zabilježen je na važnijim prometnicama, gradskim obilaznicama, pojedinim graničnim prijelazima te u trajektnim lukama i pristaništima.

Povremeni zastoji stvaraju se na dionicama na kojima traju radovi. Iz HAK-a pozivaju vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cesti te da održavaju siguran razmak između vozila.

Na autocesti A1 Zagreb–Ploče–Karamatići pred naplatnom postajom Lučko u oba smjera nema duljih čekanja. Istodobno, povećana gustoća prometa zabilježena je između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora.

lučko
HAK

Na autocesti A2 Zagreb–Macelj pred naplatnom postajom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 500 metara. Na čvoru Zagreb zapad, također u smjeru Zagreba, kolona se proteže oko sedam kilometara.

Na autocesti A3 Bregana–Lipovac zbog prometne nesreće na kraku čvora Zagreb zapad u smjeru Lipovca promet se odvija po dva prometna traka uz ograničenje brzine od 40 kilometara na sat.

Na graničnom prijelazu Bajakovo u smjeru Srbije kolona osobnih i teretnih vozila duga je oko pet kilometara.

Teme
gužve na cestama hak stanje na cestama

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