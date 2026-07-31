BUZ: Kako do mirovine u visini 60% prosječne plaće?!

U BUZ-u ističu da i dalje smatraju kako je, radi očuvanja dostojanstva umirovljenika, nužno podići prosječnu mirovinu iznad 60 posto prosječne plaće. Navode da godinama predlažu različita rješenja kojima bi se taj cilj mogao ostvariti u što kraćem roku, no tvrde da se od dolaska Andreja Plenkovića na čelo HDZ-a i Vlade 2016. godine provodi politika koja, prema njihovim riječima, dovodi do kontinuiranog osiromašivanja umirovljenika, bez namjere da se ispravi nepravda koja sve veći broj starijih građana gura ispod granice siromaštva.