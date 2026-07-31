POVEĆANJE PENZIJA
BUZ: Kako do mirovine u visini 60% prosječne plaće?!
Blok umirovljenici zajedno (BUZ) ponovno je pozvao na povećanje prosječnih mirovina na više od 60 posto prosječne plaće, tvrdeći da za takav iskorak postoje financijske mogućnosti, ali ne i politička volja.
Blok umirovljenici zajedno (BUZ) priopćio je da se još 2015. godine, kao član tadašnje Domoljubne koalicije, programski usuglasio o povećanju prosječne mirovine na 60 posto prosječne plaće. Navode da je raspad osmog saziva Hrvatskog sabora 2016. godine te promjena vodstva HDZ-a dovela do prekida suradnje i odustajanja od tog dogovora.
U BUZ-u ističu da i dalje smatraju kako je, radi očuvanja dostojanstva umirovljenika, nužno podići prosječnu mirovinu iznad 60 posto prosječne plaće. Navode da godinama predlažu različita rješenja kojima bi se taj cilj mogao ostvariti u što kraćem roku, no tvrde da se od dolaska Andreja Plenkovića na čelo HDZ-a i Vlade 2016. godine provodi politika koja, prema njihovim riječima, dovodi do kontinuiranog osiromašivanja umirovljenika, bez namjere da se ispravi nepravda koja sve veći broj starijih građana gura ispod granice siromaštva.
"Je li opravdano da prosječna mirovina za 30 godina staža iznosi 900 eura, a za 40 godina staža 1.200 eura?"
Prema podacima koje iznosi BUZ, prosječna neto plaća trenutačno iznosi oko 1.550 eura, dok će prosječna mirovina nakon predstojećeg usklađenja dosegnuti oko 760 eura. Ističu da je to i dalje znatno ispod udjela od 60 posto prosječne plaće te navode da bi prosječna mirovina već sada trebala iznositi oko 930 eura, odnosno biti približno 170 eura viša.
BUZ smatra da je potrebno postaviti jasan strateški cilj prema kojem bi se prosječna mirovina u što kraćem razdoblju povećala iznad 60 posto prosječne plaće, odnosno na oko 930 eura uz prosječan radni staž od 32 godine.
Navode i da bi, prema takvom izračunu, svaka godina staža donosila oko 30 eura mirovine. To bi, kako ističu, značilo da bi prosječna mirovina za 40 godina radnog staža trebala iznositi oko 1.200 eura umjesto sadašnjih nešto više od 1.000 eura. Pritom postavljaju pitanje je li opravdano da prosječna mirovina za 30 godina staža iznosi 900 eura, a za 40 godina staža 1.200 eura.
'Rast proračunskih prihoda pokazuje kako financijska sredstva za povećanje mirovina postoje'
U BUZ-u su iznijeli i procjenu potrebnih sredstava za povećanje mirovina. Navode da, od ukupno 1,24 milijuna umirovljenika, oko 180 tisuća prima mirovine prema posebnim propisima, a još oko 180 tisuća prema međunarodnim ugovorima. Prema njihovim izračunima, za približno 880 tisuća korisnika mirovina ostvarenih prema općim propisima trebalo bi osigurati sredstva kako bi se prosječna mirovina povećala sa sadašnjih oko 760 na 930 eura.
Prema njihovoj računici, razlika od oko 170 eura, pomnožena s 12 mjeseci i 880 tisuća korisnika, iznosi oko 1,795 milijardi eura dodatnih sredstava. Navode da bi se time ukupna izdvajanja za mirovine povećala s planiranih 10,3 na oko 12 milijardi eura, što bi i dalje predstavljalo oko 12 posto hrvatskog BDP-a, odnosno manje od prosjeka država članica Europske unije koji, kako navode, iznosi 12,4 posto BDP-a.
Što predlaže BUZ?
BUZ pritom tvrdi da rast proračunskih prihoda pokazuje kako financijska sredstva za povećanje mirovina postoje te poručuje da je razlog zbog kojeg do toga nije došlo isključivo politička odluka.
U priopćenju navode i da bi, prema njihovu prijedlogu, najniža mirovina za 30 godina staža umjesto sadašnjih 471 euro trebala iznositi nešto više od 700 eura, dok bi za 40 godina staža trebala dosegnuti oko 940 eura umjesto sadašnjih oko 630 eura, odnosno oko 23,5 eura po svakoj godini staža.
Zaključno poručuju da od HDZ-a ne očekuju potporu za takav prijedlog, ali smatraju da bi se on, uz potporu umirovljenika i budućih umirovljenika na sljedećim izborima, mogao provesti u praksi.
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