U Francuskom gradu Bordeauxu, razina onečišćenja česticama PM2.5 je 26. srpnja prešla 300 mikrograma po kubnom metru, pokazali su podaci programa Europske unije za praćenje klime Copernicus. Keeping je istaknuo da je prosječna razina čestica PM2.5 u Bordeauxu 26. srpnja iznosila 115 mikrograma, što je gotovo pet puta više od preporučene razine u EU-u.