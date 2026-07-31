zaraza parazitom Cyclospora
Pritisli ih problemi: Salata sve skuplja, a povezuje se i sa zarazom koja je pogodila tisuće ljudi
Posljedice izbijanja zaraze parazitom Cyclospora i visokih cijena salate ove godine snažno su pogodile američke restoranske lance, među kojima je najviše stradao Taco Bell.
Ova godina pokazala se iznimno izazovnom za restorane čija se ponuda uvelike oslanja na zelenu salatu.
Cijene salate naglo su porasle tijekom prve polovice 2026. zbogvisokih temperatura u Arizoni, gdje se uzgaja oko trećine američke proizvodnje salate. U međuvremenu, restorani se suočavaju i s posljedicama izbijanja zaraze parazitom Cyclospora, povezane s usitnjenom salatom, od koje su oboljele tisuće Amerikanaca.
Yum Brands, vlasnik lanca Taco Bell, objavio je u četvrtak da je prodaja u usporedivim restoranima Taco Bella u SAD-u u razdoblju od srpnja do rujna dosad pala dva posto zbog zabrinutosti potrošača nakon izbijanja zaraze, piše AP. To je velik zaokret u odnosu na rast od sedam posto zabilježen u razdoblju od travnja do lipnja.
'Brza reakcija Taco Bella i jasna komunikacija na društvenim mrežama pomogli su vratiti goste u restorane'
Američke zdravstvene vlasti isprva su povezale epidemiju bolesti koja uzrokuje proljev s usitnjenom iceberg salatom posluživanom u restoranima Taco Bella u saveznim državama Indiani, Kentuckyju, Michiganu, Ohiju i Zapadnoj Virginiji. Američka Agencija za hranu i lijekove (FDA) naknadno je izvijestila da su pogođeni i kupci u Illinoisu, Kansasu, Oklahomi i Pennsylvaniji. Taco Bell je 17. srpnja iz svih svojih restorana u SAD-u povukao usitnjenu iceberg salatu dobavljača Taylor Farms, a već sljedeći dan tvrtka je opozvala salatu uzgojenu u središnjem Meksiku.
Financijski direktor Yum Brandsa Ranjith Roy rekao je tijekom razgovora s investitorima da je prodaja Taco Bella dosegnula najnižu razinu tijekom vikenda 18. i 19. srpnja, ali se od tada postupno oporavlja. Dodao je da se u posljednja četiri dana prodaja u SAD-u vratila otprilike na polovicu prošlogodišnje razine.
Glavni izvršni direktor Yum Brandsa Chris Turner istaknuo je da su brzo reagiranje Taco Bella i jasna komunikacija putem društvenih mreža pomogli vratiti goste u restorane. Dodatni poticaj dali su i promotivnim ponudama, poput Mexican pizze po cijeni od jednog dolara.
"Što se tiče raspoloženja potrošača, vidimo stvaran napredak jer su ljudi bolje razumjeli prirodu problema. Shvatili su da se ne radi o problemu koji je specifičan za Taco Bell", rekao je Turner.
Dionice Yum Brandsa u četvrtak su porasle 3,3 posto.
Posljedice osjetili i drugi lanci
Utjecaj epidemije osjetili su i drugi restoranski lanci, iako nisu obuhvaćeni državnim istragama. Chipotle Mexican Grill objavio je u srijedu da sada očekuje rast prodaje u usporedivim restoranima od samo jedan posto u razdoblju od srpnja do rujna zbog manjeg broja gostiju povezanog s epidemijom. Ranija procjena predviđala je rast od tri posto.
Prema podacima istraživačke tvrtke Placer.ai, broj posjetitelja lanca Chopt, specijaliziranog za salate i prisutnog na 105 lokacija, pao je 24 posto 18. srpnja u usporedbi s uobičajenim prosjekom za subotu. Druga istraživačka tvrtka, M Science, utvrdila je da je tijekom prve polovice srpnja tjedna potrošnja u lancu Sweetgreen bila deset postotnih bodova niža nego godinu ranije. Chopt nije odgovorio na upit Associated Pressa, dok je Sweetgreen, koji posluje na 285 lokacija u SAD-u, poručio da nije potvrdio pad prodaje te da njegova hrana nije povezana s aktualnom epidemijom ciklosporoze.
"Primjenjujemo stroge standarde sigurnosti hrane i možemo pratiti podrijetlo svih sastojaka od restorana do farme", priopćili su iz tvrtke.
Broj oboljelih i dalje raste
Broj potvrđenih slučajeva zaraze nastavlja rasti. Američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) objavio je da je do 27. srpnja laboratorijski potvrđeno 6707 slučajeva. U tijeku je istraga više žarišta, uključujući novo izbijanje bolesti u kojem su oboljele 72 osobe, a koje je objavljeno prošlog tjedna.
Istraživač sigurnosti hrane sa Sveučilišta u Minnesoti Craig Hedberg rekao je da će se nastavkom istrage FDA-e dobiti jasnija slika o tome koji su slučajevi međusobno povezani i "koliko je ovo izbijanje zaraze zapravo postalo složeno".
Skupa salata dodatno otežala situaciju
Epidemija je dodatno pogodila industriju koja se već suočavala s problemima. Prema službenim podacima, maloprodajna cijena kilograma iceberg salate porasla je gotovo 20 posto između siječnja i lipnja ove godine. Američko Ministarstvo poljoprivrede objavilo je da su potrošači prošlog mjeseca za svježu salatu u prosjeku plaćali 33 posto više nego godinu ranije.
Prošlog tjedna prosječna oglašena cijena glavice iceberg salate u velikim trgovačkim lancima iznosila je 1,86 dolara, što je 25 centi više nego u istom razdoblju prošle godine. Crvena lisnata salata poskupjela je za 52 centa i stajala 1,66 dolara, dok je vezica rimske salate dosegnula cijenu od 2,49 dolara, odnosno 1,55 dolara više nego godinu prije.
Nešto povoljnije bile su pojedine vrste gotovih mješavina salata, koje su se prodavale po cijenama nižim za sedam do 24 centa u odnosu na prošlu godinu.
Zelena salata i ranije bila povezana s većim epidemijama trovanja hranom
Profesorica poljoprivredne ekonomije na Sveučilištu Mississippi State Elizabeth Canales objasnila je da su neuobičajeno visoke temperature u Arizoni početkom godine uzrokovale prerano dozrijevanje usjeva, što je dovelo do velikih nestašica sve dok krajem travnja nije počela berba u Kaliforniji.
Canales je dodala da su dodatni problem predstavljali i troškovi goriva, koji su porasli nakon američkih i izraelskih napada na Iran te iranske blokade većine naftnih tankera koji su napuštali Perzijski zaljev.
"Hladni lanac mora se održavati. Hlađenje i prijevoz iznimno su važni", rekla je Canales.
Zelena salata i ranije je bila povezana s većim epidemijama trovanja hranom. Među njima su i dva slučaja iz 2018. godine, kada je bakterija E. coli bila povezana s rimskom salatom uzgojenom u Arizoni i Kaliforniji.
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