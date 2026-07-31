Prema podacima istraživačke tvrtke Placer.ai, broj posjetitelja lanca Chopt, specijaliziranog za salate i prisutnog na 105 lokacija, pao je 24 posto 18. srpnja u usporedbi s uobičajenim prosjekom za subotu. Druga istraživačka tvrtka, M Science, utvrdila je da je tijekom prve polovice srpnja tjedna potrošnja u lancu Sweetgreen bila deset postotnih bodova niža nego godinu ranije. Chopt nije odgovorio na upit Associated Pressa, dok je Sweetgreen, koji posluje na 285 lokacija u SAD-u, poručio da nije potvrdio pad prodaje te da njegova hrana nije povezana s aktualnom epidemijom ciklosporoze.