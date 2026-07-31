Blamaža američke vlade: Na konferenciji prikazali pogrešnu kartu Afrike

Američko Ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da preuzima punu odgovornost za nastalu zabunu. Naveli su da je kartu pripremio član tima koji je prezentaciju uređivao neposredno prije početka događaja. Na konferenciji je govorio vodeći američki izaslanik za globalno zdravlje i voditelj programa pomoći u borbi protiv AIDS-a PEPFAR Jeff Graham, koji pogrešku na karti nije komentirao.