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SVE POBRKALI

Blamaža američke vlade: Na konferenciji prikazali pogrešnu kartu Afrike

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N1 Slovenija
|
31. srp. 2026. 07:35
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reuters
REUTERS

Američko Ministarstvo vanjskih poslova našlo se na meti kritika nakon što je na međunarodnoj konferenciji u Brazilu prikazalo kartu Afrike s pogrešno označenim državama.

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Američka vlada našla se pod valom kritika nakon što je na konferenciji u Brazilu predstavila kartu Afrike na kojoj su države bile pogrešno označene. Prema prvim saznanjima, karta je najvjerojatnije izrađena uz pomoć umjetne inteligencije.

U brazilskom gradu Rio de Janeiru ovog se tjedna održava međunarodna konferencija AIDS 2026, na kojoj je američka vlada privukla veliku pozornost zbog pogreške na jednom od prikazanih slajdova. Tijekom predstavljanja novih zdravstvenih sporazuma američkog Ministarstva vanjskih poslova prikazana je karta Afrike s pogrešno označenim državama, pišeReuters.

Tako je, primjerice, Nigerija prikazana kao kontinentalna država usred Sahare, Mozambik, koji se nalazi na jugoistoku kontinenta, premješten je na Afrički rog, dok je Obala Bjelokosti sa zapada Afrike završila na jugu kontinenta.

Fotografije sporne karte ubrzo su se proširile društvenim mrežama. „Tko god je pripremio i odobrio ovaj slajd nije znao gdje se pojedine afričke države nalaze, niti se potrudio provjeriti svoj rad”, napisao je Matt Petit iz organizacije Atlantic Council, koji se bavi umjetnom inteligencijom i geopolitikom.

Reutersova analiza pokazala je da je karta sadržavala vodeni žig koji upućuje na to da je izrađena pomoću alata tvrtke OpenAI.

Prezentaciju uređivali neposredno prije događaja

Američko Ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da preuzima punu odgovornost za nastalu zabunu. Naveli su da je kartu pripremio član tima koji je prezentaciju uređivao neposredno prije početka događaja. Na konferenciji je govorio vodeći američki izaslanik za globalno zdravlje i voditelj programa pomoći u borbi protiv AIDS-a PEPFAR Jeff Graham, koji pogrešku na karti nije komentirao.

Iz Ministarstva su poručili da su razgovori na konferenciji unatoč tome bili konstruktivni i usmjereni na sadržaj. Dodali su da ostaju predani borbi protiv AIDS-a i ostvarivanju konkretnih rezultata.

Prošlogodišnja odluka administracije Donalda Trumpa da do završetka revizije privremeno obustavi financiranje programa pomoći izazvala je poremećaje u njihovoj provedbi diljem svijeta. U međuvremenu je većina ključnih aktivnosti programa PEPFAR, uključujući osiguravanje lijekova koji spašavaju živote, ponovno uspostavljena.

Sjedinjene Američke Države istodobno smanjuju financiranje i u drugim područjima, među ostalim u prevenciji širenja zaraznih bolesti i epidemiološkom nadzoru, a planiraju i potpuno ukinuti program PEPFAR u Južnoafričkoj Republici.

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Teme
američka vlada blamaža sad-a karta afrike pepfar program

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