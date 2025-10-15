Jednostavan trik s termostatom koji vam može smanjiti račune za grijanje

Alex Peters, stručnjak za troškove iz Checkatradea, dodaje: "Kao pravilo, najbolje je postaviti termostat na mjesto gdje temperatura manje oscilira. Budući da se toplina diže, najbolje je montirati termostat otprilike na polovici visine zida. To osigurava da neće očitavati netočnu temperaturu jer je previše visoko ili nisko. Na kraju, razmislite o protoku zraka – pobrinite se da termostat nije iza namještaja jer to može dovesti do netočnih očitanja."