Jednostavan trik s termostatom koji vam može smanjiti račune za grijanje

Kako se zima brzo približava, mnogi razmišljaju o načinima kako smanjiti troškove energije. Jedan od načina da osigurate da ne trošite previše na grijanje jest postavljanje termostata na pravo mjesto u kući.
Oglas
Phil Steele iz Octopus Energy rekao je: "Položaj glavnog termostata zaista je važan. Prečesto se nalaze u hodniku blizu ulaznih vrata, što znači da hladni propuh pri otvaranju vrata može nepotrebno pokrenuti grijanje."
Još jedan čest problem je ako su postavljeni na mjestu gdje ima izravnog sunčevog svjetla – to će uzrokovati da termostat očita višu temperaturu dok je ostatak kuće zapravo hladan.
Premještanje termostata
Premještanje termostata moglo bi pomoći da uštedite stotine eura i ublažite cijene.
Alex Peters, stručnjak za troškove iz Checkatradea, dodaje: "Kao pravilo, najbolje je postaviti termostat na mjesto gdje temperatura manje oscilira. Budući da se toplina diže, najbolje je montirati termostat otprilike na polovici visine zida. To osigurava da neće očitavati netočnu temperaturu jer je previše visoko ili nisko. Na kraju, razmislite o protoku zraka – pobrinite se da termostat nije iza namještaja jer to može dovesti do netočnih očitanja."
Energy Saving Trust (EST) savjetuje ugradnju termostatskih ventila na radijatore, kao i programatora i sobnog termostata, kako bi se optimizirao rad sustava centralnog grijanja.
Što učiniti ako ne možete premjestiti termostat
Ako termostat nije ožičen u zid, trebao bi se moći odvrnuti i premjestiti.
Ako je ožičen, možda ćete ga morati nadograditi na bežični uređaj koji daje veću kontrolu nad grijanjem u kući.
Drugi načini za smanjenje troškova energije ove zime
Snižavanje termostata za samo jedan stupanj može pomoći da uštedite novac na računima za energiju.
Korištenje eko moda na perilici rublja koristi manje vode i nižu temperaturu od većine postavki, što može pomoći u smanjenju troškova pranja.
Stavljanje suhog ručnika u sušilicu može skratiti vrijeme sušenja i time pomoći u smanjenju računa za struju.
Postoje i drugi načini za smanjenje troškova korištenja kućanskih aparata.
To uključuje odzračivanje radijatora i kupnju energetski učinkovitih uređaja prilikom zamjene starih.
Također možete pokušati zadržati toplinu u kući bez uključivanja grijanja.
Zatvarači za propuh na vratima mogu pomoći u zadržavanju topline i smanjenju troškova energije.
Boca s toplom vodom također može dobro poslužiti tijekom hladnih zimskih noći.
Također možete razmotriti termo zavjese, koje djeluju kao izolator i zadržavaju toplinu unutar doma.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas