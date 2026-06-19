VIDEO / Usred Texasa Amerikanac si izgradio - Supetar! Ekipa N1 prošetala neobičnim naseljem kod Dallasa

Američki developer Jefroy Blackard bio je, naime, toliko impresioniran Supetrom na Braču, da je odlučio nedaleko od Dallasa napraviti naselje inspirirano upravo tim bračkim mjestom. Stambeni kompleks nazvao je Adriatica Village, a u njemu su urbane vile, pekare, kafići, restorani, cvjećarnice...