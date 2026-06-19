adriatica village
VIDEO / Usred Texasa Amerikanac si izgradio - Supetar! Ekipa N1 prošetala neobičnim naseljem kod Dallasa
U teksaškom gradu McKinney, 50-tak kilometara udaljenom od Dallasa, nalazi se stambeni kompleks Adriatica Village, replika bračkog Supetra. Otkud Supetar u Texasu? Zna naš Hrvoje Krešić koji je prošetao ovim naseljem.
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Križ, kamen, zvono, kapelica, suhozidi... tipični su za mnoga mjesta na dalmatinskoj obali. No naša ekipa našla ih je i u Texasu.
Američki developer Jefroy Blackard bio je, naime, toliko impresioniran Supetrom na Braču, da je odlučio nedaleko od Dallasa napraviti naselje inspirirano upravo tim bračkim mjestom. Stambeni kompleks nazvao je Adriatica Village, a u njemu su urbane vile, pekare, kafići, restorani, cvjećarnice...
Na fasadama su hrvatske zastave, na nogostupu je šahovnica. Za nekretnine ovdje Teksašani su spremni platiti milijune.
Pogledajte priču Hrvoja Krešića iz teksaškog Supetra:
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