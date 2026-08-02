271 putnik
Požar na indonezijskom trajektu: Pet poginulih, 41 nestala osoba, kruže dramatične snimke
Pet osoba je poginulo, a 41 se vodi kao nestala nakon što se u Indoneziji zapalio trajekt s 271 putnikom, priopćili su dužnosnici.
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Kapetan broda prijavio je požar dok je plovilo plovilo pokraj otoka Madure na ruti od Surabaye, drugog najvećeg grada u zemlji u pokrajini Istočna Java, prema Makassaru u Južnom Sulawesiju, izvijestila je Nacionalna agencija za potragu i spašavanje (Basarnas).
BREAKING: At least five people have died and 41 remain missing after the passenger ship KM Mutiara Sentosa 2 caught fire this morning off Madura Island in the Java Sea, near Sumenep Regency, Indonesia.— Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 2, 2026
Inaccurate passenger manifests continue to hamper search and rescue efforts. pic.twitter.com/qqSgMYlh5B
Na snimkama koje je objavio lokalni indonezijski medij iNews vidi se velik broj ljudi u prslucima za spašavanje na, čini se, jednom od čamaca za spašavanje, javlja BBC.
Druge snimke prikazuju ljude kako se spuštaju s trajekta iz čijeg se gornjeg dijela šire plamen i gusti oblaci dima.
Basarnas je na svom TikTok profilu objavio video uz priopćenje da je u 8:24 po lokalnom vremenu (2:24 po GMT-u) spasilački ured u Surabayi zaprimio dojavu da je putnički brod KMP Mutiara Sentosa 2 zahvatio požar.
"Prema informacijama brodarske kompanije, požar je izbio između 6:00 i 7:00 sati po lokalnom vremenu (od 0:00 do 1:00 po GMT-u)."
Kasnije je Basarnas priopćio da je potvrđeno kako je trajekt "gotovo u potpunosti bio zahvaćen plamenom", dok su se "putnici zadržavali na zapovjednom mostu i pramcu čekajući spašavanje".
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