Dubrava
Pucnjava u Zagrebu: Jedna osoba uhićena
Policija je privela osobu koja se dovodi u vezu s pucnjavom u zagrebačkoj Dubravi gdje je u subotu, 1. kolovoza, oko 15 sati, ispaljeno nekoliko hitaca u nepoznatom smjeru.
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Hici su ispaljeni u nepoznatom smjeru u Ulici Prevende, ispred jedne vikendice, a u događaju nije bilo ozlijeđenih osoba, izvijestili su iz Policijske uprave zagrebačke u nedjelju.
Osoba koja se s time dovodu u vezu uhićena je i privedena u policiju radi kriminalističkog istraživanja koje je u tijeku, kao i utvrđivanja svih okolnosti događaja.
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