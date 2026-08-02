Oglas

Dubrava

Pucnjava u Zagrebu: Jedna osoba uhićena

author
Hina
|
02. kol. 2026. 14:22
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
23.10.2025., .Zagreb- Ilustracija policije Photo: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Zeljko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija

Policija je privela osobu koja se dovodi u vezu s pucnjavom u zagrebačkoj Dubravi gdje je u subotu, 1. kolovoza, oko 15 sati, ispaljeno nekoliko hitaca u nepoznatom smjeru.

Oglas

Hici su ispaljeni u nepoznatom smjeru u Ulici Prevende, ispred jedne vikendice, a u događaju nije bilo ozlijeđenih osoba, izvijestili su iz Policijske uprave zagrebačke u nedjelju.

Osoba koja se s time dovodu u vezu uhićena je i privedena u policiju radi kriminalističkog istraživanja koje je u tijeku, kao i utvrđivanja svih okolnosti događaja.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
dubrava policija pucnjava zagreb

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ