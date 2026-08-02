Uhićen muškarac zbog kojega je splitski aerodrom bio blokiran

Tijekom istraživanja, obavljenih razgovora i provjera informacija na terenu utvrđena je osnovana sumnja da je 36-godišnji državljanin Mađarske 31. srpnja od 20,50 do 21 sat, protivno odredbama Zakona o zračnom prometu, upravljao dronom koji je letio unutar zabranjenog zračnog prostora predviđenog za let zrakoplova.