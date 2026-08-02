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državljanin Mađarske

Uhićen muškarac zbog kojega je splitski aerodrom bio blokiran

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N1 Info , Hina
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02. kol. 2026. 12:58
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23.04.2026., Split - Aerodrom sv. Jeronim primio je dojavu o bombi. Unatoc prisustvu policije sve se normalno odvija. Photo: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Ivana Ivanovic/PIXSELL

Uhićen je 36-godišnji državljanin Mađarske osumnjičen da je 31. srpnja navečer, kod Zračne luke Sveti Jeronim, upravljao dronom u zabranjenom zračnom prostoru predviđenom za let zrakoplova, izvijestila je u nedjelju Splitsko- dalmatinska policija.

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Dron je uočen 31. srpnja navečer kod Zračne luke Sveti Jeronim, zbog čega je privremeno obustavljen zračni promet, odnosno polijetanja i slijetanja zrakoplova.

Splitsko- dalmatinska policija počela je kriminalističko istraživanje nakon zaprimljene informacije o ugrožavanju sigurnosti zračnog prostora. 

Tijekom istraživanja, obavljenih razgovora i provjera informacija na terenu utvrđena je osnovana sumnja da je 36-godišnji državljanin Mađarske 31. srpnja od 20,50 do 21 sat, protivno odredbama Zakona o zračnom prometu, upravljao dronom koji je letio unutar zabranjenog zračnog prostora predviđenog za let zrakoplova.

Muškarac je uhićen, nad njim je provedeno kriminalističko istraživanje, a policija će državnom odvjetništvu podnijeti izvješće o svim utvrđenim činjenicama radi donošenja državno-odvjetničke odluke.

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Teme
mađarski državljanin split uhićenje zračna luka

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