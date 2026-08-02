spas od žege
FOTO / Toplinski val ispraznio zagrebačke ulice
Ekstremne vrućine ispraznile su u nedjelju zagrebačke ulice. Dok su temperature dosezale gotovo 39 stupnjeva, tek rijetki građani odlučili su se izaći na otvoreno, a većina je spas od nesnosne žege potražila u klimatiziranim prostorima ili hladovini.
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Josip Regovic/PIXSELLViše
Josip Regovic/PIXSELLViše
Josip Regovic/PIXSELLViše
Josip Regovic/PIXSELLViše
Josip Regovic/PIXSELLViše
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