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spas od žege

FOTO / Toplinski val ispraznio zagrebačke ulice

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02. kol. 2026. 13:56
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02.08.2026., Zagreb - Toplinski val ispraznio ulice Zagreba Photo: Josip Regovic/PIXSELL
Josip Regovic/PIXSELL

Ekstremne vrućine ispraznile su u nedjelju zagrebačke ulice. Dok su temperature dosezale gotovo 39 stupnjeva, tek rijetki građani odlučili su se izaći na otvoreno, a većina je spas od nesnosne žege potražila u klimatiziranim prostorima ili hladovini.

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02.08.2026., Zagreb - Toplinski val ispraznio ulice Zagreba Photo: Josip Regovic/PIXSELL
02.08.2026., Zagreb - Toplinski val ispraznio ulice Zagreba Photo: Josip Regovic/PIXSELL
02.08.2026., Zagreb - Toplinski val ispraznio ulice Zagreba Photo: Josip Regovic/PIXSELL
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