VIDEO / Darko Milinović se snimio kako svira gitaru i pjeva, poslušajte kako zvuči

"Više od 20 godina, a možda i više nisam pipnuo gitaru pa nedavno uzeo da se malo podsjetim", objavio je Darko Milinović na svom Facebooku.
Bivši ministar zdravstva i aktualni gradonačelnik Gospića Darko Milinović oduvijek je bio pomalo neobičan političar, koji je s javnošću rado dijelio detalje iz privatnog života.
Pamtimo da je na društvenim mrežama objavljivao golišave fotografije kojima je “bockao” ministra Damira Habijana, fotografirao se kako diže utege, ali i česte objave vožnje na motociklu. Prije tri godine objavio je na YouTubeu snimku kako na Grobniku vozi motocikl brzinom od 260 kilometara na sat. Ove godine, Milinović je pao s motocikla na utrci u Španjolskoj nakon čega je operiran u KBC-u Rijeka, prenosi Novi list.
Sad je Milinović podijelio novi detalj iz privatnog života – snimio se kako svira gitaru i pjeva i to pjesmu Klape Intrade “Samo za tebe”. Objavu je posvetio svojoj obitelji.
“Više od 20 godina, a možda i više nisam pipnuo gitaru pa nedavno uzeo da se malo podsjetim. Otpjevao ženi i obitelji za poklon, za njih učinit ću sve”, objavio je Milinović.
Milinovićeva objava u kratkom je roku dobila tisuće “lajkova” na Facebooku, ali i brojne mahom pozitivne komentare. “Doktore, bolje vam je gitara nego motor, manje ćemo brinuti za vas. Svaka čast”, napisao je jedan od komentatora.
