Na pomolu nova promjena, evo kad stižu novi pljuskovi s grmljavinom

Tea Blažević
04. ruj. 2025. 07:15
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević

Pretežno vedro je duž obale, oblačnije u unutrašnjosti, prema istoku ima i slabe kiše.

I u nastavku četvrtka još lokalno može biti slabe oborine na kopnu, uglavnom u prvom dijelu dana. Duž Jadrana će biti sunčanije, temperature će rasti i do 31.

Petak će biti pretežno sunčan, bit će vrlo toplo, na mjestima i vruće, no prema večeri sa sjeverozapada slijedi porast naoblake, s kišom i pljuskovima s grmljavinom, uglavnom u kopnenim krajevima.

Subota će isto biti nestabilna, u noći i ujutro osobito još treba računati na kišu i pljuskove, uglavnom u unutrašnjosti. Bit će manje toplo.

Nedjelja će biti stabilnija i sunčanija, a stabilno vrijeme nastavit će se i početkom novog tjedna, barem tako u ovim trenucima pokazuju prognostički materijali. 

