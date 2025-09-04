vremenska prognoza
Na pomolu nova promjena, evo kad stižu novi pljuskovi s grmljavinom
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević
Pretežno vedro je duž obale, oblačnije u unutrašnjosti, prema istoku ima i slabe kiše.
I u nastavku četvrtka još lokalno može biti slabe oborine na kopnu, uglavnom u prvom dijelu dana. Duž Jadrana će biti sunčanije, temperature će rasti i do 31.
Petak će biti pretežno sunčan, bit će vrlo toplo, na mjestima i vruće, no prema večeri sa sjeverozapada slijedi porast naoblake, s kišom i pljuskovima s grmljavinom, uglavnom u kopnenim krajevima.
Subota će isto biti nestabilna, u noći i ujutro osobito još treba računati na kišu i pljuskove, uglavnom u unutrašnjosti. Bit će manje toplo.
Nedjelja će biti stabilnija i sunčanija, a stabilno vrijeme nastavit će se i početkom novog tjedna, barem tako u ovim trenucima pokazuju prognostički materijali.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
